https://ria.ru/20201110/smartfon-1583853114.html

Названа опасность включения смартфона с помощью отпечатка пальцев

Названа опасность включения смартфона с помощью отпечатка пальцев

Пользоваться дактилоскопическими датчиками, если ими оборудованы ваш смартфон и персональный компьютер – не лучшая идея. Техника и без того совершенствуется в... РИА Новости, 10.11.2020

2020-11-10T03:20

2020-11-10T03:20

2020-11-10T03:20

тимур садыков

рэу имени г. в. плеханова

технологии

общество

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МОСКВА, 10 ноя – РИА Новости. Пользоваться дактилоскопическими датчиками, если ими оборудованы ваш смартфон и персональный компьютер – не лучшая идея. Техника и без того совершенствуется в плане слежения за хозяевами, не стоит передавать через нее еще и отпечатки пальцев, советует читателям "Прайм" завлабораторией искусственного интеллекта, нейротехнологий и бизнес-аналитики РЭУ им. Г.В. Плеханова Тимур Садыков."Во-первых, надежная защита критически важной информации подразумевает периодическую (и достаточно частую) смену паролей. Запас сложных паролей, вводимых с клавиатуры, практически неограничен, в то время как пальцев на руках у человека всего десять", - объясняет эксперт.Вторая причина – высокий риск сбоев в работе дактилоскопических датчиков. Несмотря на совершенство технологий, они весьма чувствительны к всевозможным загрязнениям как пальцев, так и самой сканирующей поверхности. Даже банальная царапина на пальце может помешать их работе. Конечно, всегда можно воспользоваться резервным паролем, который вводится с клавиатуры, но тут главное – не забыть его, добавил он. "Наконец, смартфон с активно используемым дактилоскопическим датчиком является средством сбора отпечатков пальцев своего владельца. И если с применением дактилоскопических сканеров в посольствах приходится мириться, то доверить свою биометрическую информацию широкому кругу неустановленных лиц готовы не все", - отмечает Садыков. Идеальный пароль – сложный и меняющийся достаточно часто. Максимальную защиту от проникновения злоумышленников обеспечит так называемый "плавающий" пароль, который меняется в зависимости от даты, дня недели или других моментов, причем алгоритм смены должен быть известен лишь владельцу, подытожил он.

https://ria.ru/20201110/smartfon-1583849095.html

https://ria.ru/20201109/android-1583672043.html

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

тимур садыков, рэу имени г. в. плеханова, технологии, общество