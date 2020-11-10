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https://ria.ru/20201110/smartfon-1583853114.html
Названа опасность включения смартфона с помощью отпечатка пальцев
Названа опасность включения смартфона с помощью отпечатка пальцев
Пользоваться дактилоскопическими датчиками, если ими оборудованы ваш смартфон и персональный компьютер – не лучшая идея. Техника и без того совершенствуется в... РИА Новости, 10.11.2020
2020-11-10T03:20
2020-11-10T03:20
тимур садыков
рэу имени г. в. плеханова
технологии
общество
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МОСКВА, 10 ноя – РИА Новости. Пользоваться дактилоскопическими датчиками, если ими оборудованы ваш смартфон и персональный компьютер – не лучшая идея. Техника и без того совершенствуется в плане слежения за хозяевами, не стоит передавать через нее еще и отпечатки пальцев, советует читателям "Прайм" завлабораторией искусственного интеллекта, нейротехнологий и бизнес-аналитики РЭУ им. Г.В. Плеханова Тимур Садыков."Во-первых, надежная защита критически важной информации подразумевает периодическую (и достаточно частую) смену паролей. Запас сложных паролей, вводимых с клавиатуры, практически неограничен, в то время как пальцев на руках у человека всего десять", - объясняет эксперт.Вторая причина – высокий риск сбоев в работе дактилоскопических датчиков. Несмотря на совершенство технологий, они весьма чувствительны к всевозможным загрязнениям как пальцев, так и самой сканирующей поверхности. Даже банальная царапина на пальце может помешать их работе. Конечно, всегда можно воспользоваться резервным паролем, который вводится с клавиатуры, но тут главное – не забыть его, добавил он. "Наконец, смартфон с активно используемым дактилоскопическим датчиком является средством сбора отпечатков пальцев своего владельца. И если с применением дактилоскопических сканеров в посольствах приходится мириться, то доверить свою биометрическую информацию широкому кругу неустановленных лиц готовы не все", - отмечает Садыков. Идеальный пароль – сложный и меняющийся достаточно часто. Максимальную защиту от проникновения злоумышленников обеспечит так называемый "плавающий" пароль, который меняется в зависимости от даты, дня недели или других моментов, причем алгоритм смены должен быть известен лишь владельцу, подытожил он.
https://ria.ru/20201110/smartfon-1583849095.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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тимур садыков, рэу имени г. в. плеханова, технологии, общество

Названа опасность включения смартфона с помощью отпечатка пальцев

03:20 10.11.2020
 
© GooglePixel 5
Pixel 5 - РИА Новости, 1920, 10.11.2020
© Google
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МОСКВА, 10 ноя – РИА Новости. Пользоваться дактилоскопическими датчиками, если ими оборудованы ваш смартфон и персональный компьютер – не лучшая идея. Техника и без того совершенствуется в плане слежения за хозяевами, не стоит передавать через нее еще и отпечатки пальцев, советует читателям "Прайм" завлабораторией искусственного интеллекта, нейротехнологий и бизнес-аналитики РЭУ им. Г.В. Плеханова Тимур Садыков.
"Во-первых, надежная защита критически важной информации подразумевает периодическую (и достаточно частую) смену паролей. Запас сложных паролей, вводимых с клавиатуры, практически неограничен, в то время как пальцев на руках у человека всего десять", - объясняет эксперт.
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Вторая причина – высокий риск сбоев в работе дактилоскопических датчиков. Несмотря на совершенство технологий, они весьма чувствительны к всевозможным загрязнениям как пальцев, так и самой сканирующей поверхности. Даже банальная царапина на пальце может помешать их работе. Конечно, всегда можно воспользоваться резервным паролем, который вводится с клавиатуры, но тут главное – не забыть его, добавил он.
"Наконец, смартфон с активно используемым дактилоскопическим датчиком является средством сбора отпечатков пальцев своего владельца. И если с применением дактилоскопических сканеров в посольствах приходится мириться, то доверить свою биометрическую информацию широкому кругу неустановленных лиц готовы не все", - отмечает Садыков.
Идеальный пароль – сложный и меняющийся достаточно часто. Максимальную защиту от проникновения злоумышленников обеспечит так называемый "плавающий" пароль, который меняется в зависимости от даты, дня недели или других моментов, причем алгоритм смены должен быть известен лишь владельцу, подытожил он.
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Тимур СадыковРЭУ имени Г. В. ПлехановаТехнологииОбщество
 
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