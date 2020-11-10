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https://ria.ru/20201110/smartfon-1583849095.html
Эксперт назвал признаки того, что смартфону нужен полный сброс настроек
Эксперт назвал признаки того, что смартфону нужен полный сброс настроек
Чаще всего сбросить смартфон до заводских настроек необходимо по нескольким причинам. Наиболее распространенные из них – продажа устройства с рук новому... РИА Новости, 10.11.2020
2020-11-10T02:15
2020-11-10T02:15
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МОСКВА, 10 ноя – РИА Новости. Чаще всего сбросить смартфон до заводских настроек необходимо по нескольким причинам. Наиболее распространенные из них – продажа устройства с рук новому владельцу, необходимость очистить систему от мусора, убрать накопившиеся ошибки или поселившийся в памяти аппарата вирус, рассказал агентству "Прайм" старший специалист по тестированию цифровых продуктов Роскачества Сергей Кузьменко. "Перед тем, как сбрасывать телефон до заводских настроек, настоятельно рекомендуется сделать бэкап (на компьютер или в облако) всех важных файлов и паролей, а также контактов. Если вы получали на телефоне права root и удаляли предустановленные приложения или файлы с правами суперпользователя, есть вероятность, что после сброса удаленные таким образом приложения не восстановятся из бэкапа", - отмечает эксперт. Сброс настроек осуществляется на iPhone и Android по-разному. Аппараты под управлением iOS позволяют провести тонкую настройку сброса и удалить все сразу. Варианты можно увидеть в пункте меню "Настройки", выбрав подпункт "Основные", а затем "Сброс". Там предлагается как полное удаление до заводских настроек, так и сброс отдельных настроек. Если речь идет об Android, то сброс осуществляется в разделе "Система" или "Система и обновления". Там можно выбрать вариант сброса – в зависимости от модели смартфона, это удаление сетевых настроек, настроек телефона и полная очистка с удалением приложений, рассказал Кузьменко. "Если после сброса заводских настроек ваша проблема с телефоном не исчезла (тем более, если появились новые), не стоит дальше самостоятельно стараться ее решить, лучше всего обратиться к специалисту в сервисный центр", - заключил Кузьменко.
https://ria.ru/20201109/android-1583741554.html
https://ria.ru/20201109/android-1583672043.html
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РИА Новости
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роскачество, apple iphone, google android, apple ios, технологии, общество

Эксперт назвал признаки того, что смартфону нужен полный сброс настроек

02:15 10.11.2020
 
© Фото : Pixabay / Dariusz SankowskiДевушка со смартфоном
Девушка со смартфоном - РИА Новости, 1920, 10.11.2020
© Фото : Pixabay / Dariusz Sankowski
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 ноя – РИА Новости. Чаще всего сбросить смартфон до заводских настроек необходимо по нескольким причинам. Наиболее распространенные из них – продажа устройства с рук новому владельцу, необходимость очистить систему от мусора, убрать накопившиеся ошибки или поселившийся в памяти аппарата вирус, рассказал агентству "Прайм" старший специалист по тестированию цифровых продуктов Роскачества Сергей Кузьменко.
"Перед тем, как сбрасывать телефон до заводских настроек, настоятельно рекомендуется сделать бэкап (на компьютер или в облако) всех важных файлов и паролей, а также контактов. Если вы получали на телефоне права root и удаляли предустановленные приложения или файлы с правами суперпользователя, есть вероятность, что после сброса удаленные таким образом приложения не восстановятся из бэкапа", - отмечает эксперт.
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Сброс настроек осуществляется на iPhone и Android по-разному. Аппараты под управлением iOS позволяют провести тонкую настройку сброса и удалить все сразу. Варианты можно увидеть в пункте меню "Настройки", выбрав подпункт "Основные", а затем "Сброс". Там предлагается как полное удаление до заводских настроек, так и сброс отдельных настроек.
Если речь идет об Android, то сброс осуществляется в разделе "Система" или "Система и обновления". Там можно выбрать вариант сброса – в зависимости от модели смартфона, это удаление сетевых настроек, настроек телефона и полная очистка с удалением приложений, рассказал Кузьменко.
"Если после сброса заводских настроек ваша проблема с телефоном не исчезла (тем более, если появились новые), не стоит дальше самостоятельно стараться ее решить, лучше всего обратиться к специалисту в сервисный центр", - заключил Кузьменко.
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