https://ria.ru/20201110/slovo-1583881761.html
Британский словарь Collins назвал слово года
Британский словарь Collins назвал слово года
Авторитетный британский словарь английского языка Collins English Dictionary назвал главным словом 2020 года "локдаун" (lockdown) — режим изоляции, вводившийся... РИА Новости, 10.11.2020
2020-11-10T10:58
2020-11-10T10:58
2020-11-10T11:49
коронавирус covid-19
tiktok
грета тунберг
коронавирусы
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/0a/1583888922_0:130:3179:1918_1400x0_80_0_0_653be2dbffd27b188593bf5ea4659732.jpg
МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Авторитетный британский словарь английского языка Collins English Dictionary назвал главным словом 2020 года "локдаун" (lockdown) — режим изоляции, вводившийся в ряде стран из-за ситуации с коронавирусом.Специалисты выбрали именно это слово, поскольку такой опыт "объединил миллиарды людей во всем мире". Лексикографы насчитали более 250 тысяч случаев употребления слова "локдаун" в 2020 году по сравнению с четырьмя тысячами употреблений в минувшем году."Локдаун" — ограничительные меры, направленные на сдерживание, которые принимали власти всего мира для снижения распространения COVID-19, — назван словом 2020 года Collins", — говорится в сообщении на сайте словаря.Согласно словарному определению, "локдаун" — это существительное, которое обозначает "введение жестких ограничений на совершение поездок, взаимодействие в обществе и на доступ к общественным местам".В список претендентов на звание "Слово года" вошли и другие слова и выражения, связанные с пандемией: "коронавирус", "работник специальности, отнесенной к разряду жизненно важных для функционирования общества" (key worker), "принудительный неоплачиваемый отпуск" (furlough), "дистанцирование" и глагол "самоизолироваться". При этом в перечне оказались и слова другого типа, например "тиктокер" — активный пользователь соцсети TikTok.В прошлом году словарь назвал словом 2019 года выражение "климатическая забастовка" (climate strike), обозначающее явление, которое стало популярным в том числе благодаря действиям экоактивистки Греты Тунберг.
https://radiosputnik.ria.ru/20201109/lokdaun-1583732688.html
https://ria.ru/20201103/lokdaun-1582898960.html
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0b/0a/1583888922_622:0:3179:1918_1400x0_80_0_0_d6124d84021c690a3438f703a4fc8679.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, tiktok, грета тунберг, коронавирусы, в мире
МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости.
Авторитетный британский словарь английского языка Collins English Dictionary назвал главным словом 2020 года "локдаун" (lockdown) — режим изоляции, вводившийся в ряде стран из-за ситуации с коронавирусом
.
Специалисты выбрали именно это слово, поскольку такой опыт "объединил миллиарды людей во всем мире". Лексикографы насчитали более 250 тысяч случаев употребления слова "локдаун" в 2020 году по сравнению с четырьмя тысячами употреблений в минувшем году.
"Локдаун" — ограничительные меры, направленные на сдерживание, которые принимали власти всего мира для снижения распространения COVID-19, — назван словом 2020 года Collins", — говорится в сообщении на сайте словаря.
Согласно словарному определению, "локдаун" — это существительное, которое обозначает "введение жестких ограничений на совершение поездок, взаимодействие в обществе и на доступ к общественным местам".
В список претендентов на звание "Слово года" вошли и другие слова и выражения, связанные с пандемией: "коронавирус", "работник специальности, отнесенной к разряду жизненно важных для функционирования общества" (key worker), "принудительный неоплачиваемый отпуск" (furlough), "дистанцирование" и глагол "самоизолироваться". При этом в перечне оказались и слова другого типа, например "тиктокер" — активный пользователь соцсети TikTok.
В прошлом году словарь назвал словом 2019 года выражение "климатическая забастовка" (climate strike), обозначающее явление, которое стало популярным в том числе благодаря действиям экоактивистки Греты Тунберг
.