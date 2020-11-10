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Британский словарь Collins назвал слово года
Британский словарь Collins назвал слово года
Авторитетный британский словарь английского языка Collins English Dictionary назвал главным словом 2020 года "локдаун" (lockdown) — режим изоляции, вводившийся... РИА Новости, 10.11.2020
2020-11-10T10:58
2020-11-10T11:49
коронавирус covid-19
tiktok
грета тунберг
коронавирусы
в мире
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МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Авторитетный британский словарь английского языка Collins English Dictionary назвал главным словом 2020 года "локдаун" (lockdown) — режим изоляции, вводившийся в ряде стран из-за ситуации с коронавирусом.Специалисты выбрали именно это слово, поскольку такой опыт "объединил миллиарды людей во всем мире". Лексикографы насчитали более 250 тысяч случаев употребления слова "локдаун" в 2020 году по сравнению с четырьмя тысячами употреблений в минувшем году."Локдаун" — ограничительные меры, направленные на сдерживание, которые принимали власти всего мира для снижения распространения COVID-19, — назван словом 2020 года Collins", — говорится в сообщении на сайте словаря.Согласно словарному определению, "локдаун" — это существительное, которое обозначает "введение жестких ограничений на совершение поездок, взаимодействие в обществе и на доступ к общественным местам".В список претендентов на звание "Слово года" вошли и другие слова и выражения, связанные с пандемией: "коронавирус", "работник специальности, отнесенной к разряду жизненно важных для функционирования общества" (key worker), "принудительный неоплачиваемый отпуск" (furlough), "дистанцирование" и глагол "самоизолироваться". При этом в перечне оказались и слова другого типа, например "тиктокер" — активный пользователь соцсети TikTok.В прошлом году словарь назвал словом 2019 года выражение "климатическая забастовка" (climate strike), обозначающее явление, которое стало популярным в том числе благодаря действиям экоактивистки Греты Тунберг.
https://radiosputnik.ria.ru/20201109/lokdaun-1583732688.html
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коронавирус covid-19, tiktok, грета тунберг, коронавирусы, в мире

Британский словарь Collins назвал слово года

10:58 10.11.2020 (обновлено: 11:49 10.11.2020)
 
© AFP 2020 / Oli ScarffДорожный знак с надписью "Stop a Bolton Lockdown" в центре Болтона
Дорожный знак с надписью Stop a Bolton Lockdown в центре Болтона - РИА Новости, 1920, 10.11.2020
© AFP 2020 / Oli Scarff
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МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Авторитетный британский словарь английского языка Collins English Dictionary назвал главным словом 2020 года "локдаун" (lockdown) — режим изоляции, вводившийся в ряде стран из-за ситуации с коронавирусом.
Специалисты выбрали именно это слово, поскольку такой опыт "объединил миллиарды людей во всем мире". Лексикографы насчитали более 250 тысяч случаев употребления слова "локдаун" в 2020 году по сравнению с четырьмя тысячами употреблений в минувшем году.
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"Локдаун" — ограничительные меры, направленные на сдерживание, которые принимали власти всего мира для снижения распространения COVID-19, — назван словом 2020 года Collins", — говорится в сообщении на сайте словаря.
Согласно словарному определению, "локдаун" — это существительное, которое обозначает "введение жестких ограничений на совершение поездок, взаимодействие в обществе и на доступ к общественным местам".
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В список претендентов на звание "Слово года" вошли и другие слова и выражения, связанные с пандемией: "коронавирус", "работник специальности, отнесенной к разряду жизненно важных для функционирования общества" (key worker), "принудительный неоплачиваемый отпуск" (furlough), "дистанцирование" и глагол "самоизолироваться". При этом в перечне оказались и слова другого типа, например "тиктокер" — активный пользователь соцсети TikTok.
В прошлом году словарь назвал словом 2019 года выражение "климатическая забастовка" (climate strike), обозначающее явление, которое стало популярным в том числе благодаря действиям экоактивистки Греты Тунберг.
 
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