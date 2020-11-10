https://ria.ru/20201110/siriya-1583952687.html

Страны ШОС подтвердили позицию об урегулировании в Сирии через диалог

Страны ШОС подтвердили позицию об урегулировании в Сирии через диалог

Страны Шанхайской организации сотрудничества подтверждают позицию об урегулировании кризиса в Сирии через диалог на основе обеспечения территориальной... РИА Новости, 10.11.2020

2020-11-10T15:57

2020-11-10T15:57

2020-11-10T15:58

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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Страны Шанхайской организации сотрудничества подтверждают позицию об урегулировании кризиса в Сирии через диалог на основе обеспечения территориальной целостности.Текст соответствующей декларации, принятой по итогам заседания Совета глав государств-членов ШОС в формате видеоконференции 10 ноября 2020 года, опубликован на сайте Кремля."Государства-члены подтверждают общую позицию о безальтернативности урегулирования кризиса в Сирии путем диалога на основе обеспечения суверенитета, независимости, единства и территориальной целостности государства", - говорится в сообщении.Подчеркивается, что ШОС выступает за продвижение инклюзивного процесса политического урегулирования под руководством сирийцев и самими сирийцами в целях поиска решений, отвечающих интересам САР и международного сообщества, "прежде всего прекращения действий террористических сил на территории этой страны"."Подчеркивается важность активизации международных усилий по оказанию помощи Сирии в деле постконфликтного восстановления страны, содействия в возвращении беженцев и внутренне перемещенных лиц в места исконного проживания", - добавляется в декларации.

https://radiosputnik.ria.ru/20201109/putin-1583753863.html

https://ria.ru/20201109/siriya-1583738624.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

шос, сирия, в мире