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Госдума приняла закон о повышении дисциплинарного штрафа для осужденных
Госдума приняла закон о повышении дисциплинарного штрафа для осужденных
Государственная Дума на пленарном заседании во вторник приняла закон, повышающий штраф за дисциплинарные проступки для осужденных. РИА Новости, 10.11.2020
2020-11-10T15:12
2020-11-10T15:12
2020-11-10T15:12
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общество
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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Государственная Дума на пленарном заседании во вторник приняла закон, повышающий штраф за дисциплинарные проступки для осужденных.Изменения вносятся в статью 115 Уголовно-исполнительного кодекса РФ.Законопроектом предлагается повысить штраф, применяемый в качестве меры взыскания за нарушение осужденными порядка отбывания наказания, с 200 рублей до размера от 1 тысячи до 2 тысяч рублей.В пояснительной записке к документу отмечается, что повышение размера штрафа будет способствовать "реализации задач уголовно-исполнительного законодательства в части средств исправления осужденных, а также регулирования порядка и условий исполнения и отбывания наказаний".
https://realty.ria.ru/20201110/zakonoproekt-1583925979.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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