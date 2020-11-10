https://ria.ru/20201110/shos-1583955558.html

ШОС продолжит работу по контролю и нераспространению ядерного оружия

ШОС продолжит работу по контролю и нераспространению ядерного оружия

ШОС продолжит работу по разоружению, контролю и нераспространению ядерного оружия, мирному использованию атомной энергии, говорится в московской декларации... РИА Новости, 10.11.2020

2020-11-10T16:08

2020-11-10T16:08

2020-11-10T16:08

шос

в мире

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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. ШОС продолжит работу по разоружению, контролю и нераспространению ядерного оружия, мирному использованию атомной энергии, говорится в московской декларации совета глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества, опубликованной на сайте Кремля."Государства-члены продолжат взаимодействовать в вопросах разоружения, контроля и нераспространения ядерного оружия и контроля над вооружениями, мирного использования атомной энергии, политико-дипломатического реагирования на глобальные и региональные вызовы режимам нераспространения", - говорится в декларации.

https://ria.ru/20201110/shos-1583955331.html

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

шос, в мире