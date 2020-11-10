https://ria.ru/20201110/shos-1583955331.html

Страны ШОС выступили против наращивания систем глобальной ПРО

Страны ШОС выступили против наращивания систем глобальной ПРО

Наращивание отдельными странами систем глобальной ПРО негативно влияет на международную безопасность и стабильность, говорится в декларации Московской... РИА Новости, 10.11.2020

2020-11-10T16:06

2020-11-10T16:06

2020-11-10T16:06

шос

в мире

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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Наращивание отдельными странами систем глобальной ПРО негативно влияет на международную безопасность и стабильность, говорится в декларации Московской декларации Совета глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества.Текст соответствующей декларации, принятой по итогам заседания Совета глав государств-членов ШОС в формате видеоконференции 10 ноября 2020 года, опубликован на сайте Кремля."Государства-члены вновь обращают внимание на то, что одностороннее и ничем не ограниченное наращивание отдельными странами или группами государств систем глобальной противоракетной обороны оказывает негативное воздействие на международную безопасность и стабильность. Они считают недопустимыми попытки обеспечивать собственную безопасность за счет безопасности других государств", - говорится в декларации.

https://ria.ru/20201110/kosmos-1583951800.html

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

шос, в мире