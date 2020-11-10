Члены ШОС заявили о необходимости механизма обмена данными об инфекциях
© Фотохост-агентство sco-russia2020.ru / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции заседание Совета глав государств - членов ШОС
© Фотохост-агентство sco-russia2020.ru
МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Члены Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) заявили о необходимости разработки механизма для обмена информацией о проявлениях инфекционных заболеваний на пространстве ШОС.
Текст соответствующей декларации, принятой по итогам заседания совета глав государств-членов ШОС в формате видеоконференции 10 ноября, опубликован на сайте Кремля.
"Государства-члены выступают за дальнейшее развитие сотрудничества и реализацию комплексных мер, направленных на обеспечение готовности к угрозам инфекционных заболеваний, своевременное выявление вспышек и реагирование на чрезвычайные ситуации санитарно-эпидемиологического характера. Они подчеркивают необходимость разработки многостороннего механизма для обмена между государствами информацией о проявлениях инфекционных заболеваний на пространстве ШОС и принимаемых ответных мерах..., а также тесного взаимодействия научных центров, проведения совместных научных исследований и разработки новых средств диагностики и профилактики инфекционных заболеваний", - говорится в декларации.