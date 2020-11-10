https://ria.ru/20201110/shos-1583954268.html

Члены ШОС заявили о необходимости механизма обмена данными об инфекциях

Члены ШОС заявили о необходимости механизма обмена данными об инфекциях

Члены Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) заявили о необходимости разработки механизма для обмена информацией о проявлениях инфекционных заболеваний на... РИА Новости, 10.11.2020

2020-11-10T16:03

2020-11-10T16:03

2020-11-10T16:03

шос

в мире

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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Члены Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) заявили о необходимости разработки механизма для обмена информацией о проявлениях инфекционных заболеваний на пространстве ШОС.Текст соответствующей декларации, принятой по итогам заседания совета глав государств-членов ШОС в формате видеоконференции 10 ноября, опубликован на сайте Кремля."Государства-члены выступают за дальнейшее развитие сотрудничества и реализацию комплексных мер, направленных на обеспечение готовности к угрозам инфекционных заболеваний, своевременное выявление вспышек и реагирование на чрезвычайные ситуации санитарно-эпидемиологического характера. Они подчеркивают необходимость разработки многостороннего механизма для обмена между государствами информацией о проявлениях инфекционных заболеваний на пространстве ШОС и принимаемых ответных мерах..., а также тесного взаимодействия научных центров, проведения совместных научных исследований и разработки новых средств диагностики и профилактики инфекционных заболеваний", - говорится в декларации.

https://ria.ru/20201110/shos-1583945748.html

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

шос, в мире