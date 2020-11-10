https://ria.ru/20201110/shos-1583953217.html
В ШОС намерены укреплять внешнеполитическую координацию в рамках ООН
В ШОС намерены укреплять внешнеполитическую координацию в рамках ООН
Члены Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) подтвердили намерение укреплять внешнеполитическую координацию в формате ШОС в рамках ООН, сообщается в... РИА Новости, 10.11.2020
2020-11-10T16:00
2020-11-10T16:00
2020-11-10T16:00
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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Члены Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) подтвердили намерение укреплять внешнеполитическую координацию в формате ШОС в рамках ООН, сообщается в Московской декларации Совета глав государств-членов ШОС, опубликованной на сайте Кремля."Государства-члены подтверждают намерение укреплять внешнеполитическую координацию в формате ШОС в рамках ООН и ее специализированных учреждений, а также на других международных площадках. Они будут наращивать взаимодействие, проводить консультации и развивать контакты по линии министерств иностранных дел, посольств и постоянных представительств государств-членов ШОС при ООН и других международных организациях", - говорится в документе.
https://ria.ru/20201110/terrorizm-1583951649.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
шос, оон, в мире