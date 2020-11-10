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Лидеры ШОС приняли пакет документов по итогам саммита
Лидеры ШОС приняли пакет документов по итогам саммита
Лидеры ШОС приняли пакет документов по итогам саммита, включая комплексный план по борьбе с коронавирусом. РИА Новости, 10.11.2020
2020-11-10T15:29
2020-11-10T15:29
шос
владимир путин
в мире
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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Лидеры ШОС приняли пакет документов по итогам саммита, включая комплексный план по борьбе с коронавирусом.Саммит ШОС прошел в режиме видеоконференции."К нашему заседанию подготовлен солидный пакет документов. Поблагодарим за это наших помощников, сотрудников. Основные результаты содержатся в Московской декларации, в которой содержится консолидированная оценка обстановки на пространстве Шанхайской организации сотрудничества, в мире в целом, подведены итоги российского председательства, заданы ориентиры деятельности организации на будущее", - сказал президент РФ Владимир Путин, закрывая заседание.Он отметил, что подготовлены также девять решений Совета глав государств.Секретариат ШОС организует подписание в рабочем порядке, добавил он.Лидеры, участвовавшие в заседании по видеосвязи, подписали документы.
https://ria.ru/20201110/koronavirus-1583902341.html
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шос, владимир путин, в мире

Лидеры ШОС приняли пакет документов по итогам саммита

15:29 10.11.2020
 
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкУчастники заседания Совета глав государств - членов ШОС в режиме видеоконференции
Участники заседания Совета глав государств - членов ШОС в режиме видеоконференции - РИА Новости, 1920, 10.11.2020
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Лидеры ШОС приняли пакет документов по итогам саммита, включая комплексный план по борьбе с коронавирусом.
Саммит ШОС прошел в режиме видеоконференции.
Медицинский работник и пациент в красной зоне ковид-госпиталя, организованного в городской клинической больнице №15 имени О. М. Филатова в Москве - РИА Новости, 1920, 10.11.2020
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На саммите ШОС примут комплексный план по борьбе с коронавирусом
"К нашему заседанию подготовлен солидный пакет документов. Поблагодарим за это наших помощников, сотрудников. Основные результаты содержатся в Московской декларации, в которой содержится консолидированная оценка обстановки на пространстве Шанхайской организации сотрудничества, в мире в целом, подведены итоги российского председательства, заданы ориентиры деятельности организации на будущее", - сказал президент РФ Владимир Путин, закрывая заседание.
Он отметил, что подготовлены также девять решений Совета глав государств.
"В частности, об утверждении плана действий на 2021-2025 годы, борьбе с эпидемиями, сотрудничестве ШОС с рядом международных организаций. Кроме того нам предстоит принять шесть заявлений, посвященных, в том числе, 75-летию победы во Второй мировой войне, совместному противодействию коронавирусной инфекции, сотрудничеству в области цифровой экономики", - сказал Путин.
Секретариат ШОС организует подписание в рабочем порядке, добавил он.
Лидеры, участвовавшие в заседании по видеосвязи, подписали документы.
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