Лидеры ШОС приняли пакет документов по итогам саммита
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкУчастники заседания Совета глав государств - членов ШОС в режиме видеоконференции
МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Лидеры ШОС приняли пакет документов по итогам саммита, включая комплексный план по борьбе с коронавирусом.
Саммит ШОС прошел в режиме видеоконференции.
"К нашему заседанию подготовлен солидный пакет документов. Поблагодарим за это наших помощников, сотрудников. Основные результаты содержатся в Московской декларации, в которой содержится консолидированная оценка обстановки на пространстве Шанхайской организации сотрудничества, в мире в целом, подведены итоги российского председательства, заданы ориентиры деятельности организации на будущее", - сказал президент РФ Владимир Путин, закрывая заседание.
Он отметил, что подготовлены также девять решений Совета глав государств.
"В частности, об утверждении плана действий на 2021-2025 годы, борьбе с эпидемиями, сотрудничестве ШОС с рядом международных организаций. Кроме того нам предстоит принять шесть заявлений, посвященных, в том числе, 75-летию победы во Второй мировой войне, совместному противодействию коронавирусной инфекции, сотрудничеству в области цифровой экономики", - сказал Путин.
Секретариат ШОС организует подписание в рабочем порядке, добавил он.
Лидеры, участвовавшие в заседании по видеосвязи, подписали документы.