https://ria.ru/20201110/shos-1583945748.html

Лидеры ШОС приняли пакет документов по итогам саммита

Лидеры ШОС приняли пакет документов по итогам саммита

Лидеры ШОС приняли пакет документов по итогам саммита, включая комплексный план по борьбе с коронавирусом. РИА Новости, 10.11.2020

2020-11-10T15:29

2020-11-10T15:29

2020-11-10T15:29

шос

владимир путин

в мире

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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Лидеры ШОС приняли пакет документов по итогам саммита, включая комплексный план по борьбе с коронавирусом.Саммит ШОС прошел в режиме видеоконференции."К нашему заседанию подготовлен солидный пакет документов. Поблагодарим за это наших помощников, сотрудников. Основные результаты содержатся в Московской декларации, в которой содержится консолидированная оценка обстановки на пространстве Шанхайской организации сотрудничества, в мире в целом, подведены итоги российского председательства, заданы ориентиры деятельности организации на будущее", - сказал президент РФ Владимир Путин, закрывая заседание.Он отметил, что подготовлены также девять решений Совета глав государств.Секретариат ШОС организует подписание в рабочем порядке, добавил он.Лидеры, участвовавшие в заседании по видеосвязи, подписали документы.

https://ria.ru/20201110/koronavirus-1583902341.html

https://ria.ru/20201110/putin-1583900680.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

шос, владимир путин, в мире