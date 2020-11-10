https://ria.ru/20201110/shos-1583928778.html
Заседание Совета глав правительств стран ШОС запланировано на 30 ноября
Заседание Совета глав правительств стран ШОС запланировано на 30 ноября
Главы правительств стран ШОС проведут встречу в формате видеоконференции 30 ноября, сообщил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 10.11.2020
2020-11-10T14:26
2020-11-10T14:26
2020-11-10T14:26
шос
владимир путин
в мире
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СОЧИ, 10 ноя - РИА Новости. Главы правительств стран ШОС проведут встречу в формате видеоконференции 30 ноября, сообщил президент РФ Владимир Путин.Он поблагодарил лидеров стран ШОС за их выступления и высказанные на саммите государств-членов ШОС предложения, которые нацелены на развитие взаимодействия.
https://ria.ru/20201110/putin-1583925842.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
шос, владимир путин, в мире