https://ria.ru/20201110/shos-1583867823.html
Заседание Совета глав государств — членов ШОС. Прямая трансляция
Заседание Совета глав государств — членов ШОС. Прямая трансляция
Владимир Путин принимает участие в заседании Совета глав государств — членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Встреча проходит в формате... РИА Новости, 10.11.2020
2020-11-10T12:00
2020-11-10T12:00
2020-11-10T12:34
шос
владимир путин
в мире
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Владимир Путин принимает участие в заседании Совета глав государств — членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Встреча проходит в формате видеоконференции.Ранее в Кремле заявили, что по итогам заседания будут приняты московская декларация и ряд других документов.В состав ШОС входят восемь стран — Россия, Китай, Индия, Казахстан, Киргизия, Пакистан, Таджикистан, Узбекистан. Еще четыре страны (Белоруссия, Афганистан, Иран и Монголия) имеют статус наблюдателей. В 2020 году в организации председательствует Россия.
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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LIVE: Выступление Путина на заседании Совета глав государств – членов ШОС
LIVE: Выступление Путина на заседании Совета глав государств – членов ШОС
2020-11-10T12:00
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
видео, шос, владимир путин, в мире
Владимир Путин принимает участие в заседании Совета глав государств — членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Встреча проходит в формате видеоконференции.
Ранее в Кремле заявили, что по итогам заседания будут приняты московская декларация и ряд других документов.
В состав ШОС входят восемь стран — Россия, Китай, Индия, Казахстан, Киргизия, Пакистан, Таджикистан, Узбекистан. Еще четыре страны (Белоруссия, Афганистан, Иран и Монголия) имеют статус наблюдателей.
В 2020 году в организации председательствует Россия.