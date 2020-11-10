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Заседание Совета глав государств — членов ШОС. Прямая трансляция
Заседание Совета глав государств — членов ШОС. Прямая трансляция
Владимир Путин принимает участие в заседании Совета глав государств — членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Встреча проходит в формате... РИА Новости, 10.11.2020
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шос
владимир путин
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Владимир Путин принимает участие в заседании Совета глав государств — членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Встреча проходит в формате видеоконференции.Ранее в Кремле заявили, что по итогам заседания будут приняты московская декларация и ряд других документов.В состав ШОС входят восемь стран — Россия, Китай, Индия, Казахстан, Киргизия, Пакистан, Таджикистан, Узбекистан. Еще четыре страны (Белоруссия, Афганистан, Иран и Монголия) имеют статус наблюдателей. В 2020 году в организации председательствует Россия.
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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LIVE: Выступление Путина на заседании Совета глав государств – членов ШОС
LIVE: Выступление Путина на заседании Совета глав государств – членов ШОС
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видео, шос, владимир путин, в мире
Заседание Совета глав государств — членов ШОС. Прямая трансляция
Владимир Путин принимает участие в заседании Совета глав государств — членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Встреча проходит в формате видеоконференции.
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Заседание Совета глав государств — членов ШОС. Прямая трансляция

12:00 10.11.2020 (обновлено: 12:34 10.11.2020)
 
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Владимир Путин принимает участие в заседании Совета глав государств — членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Встреча проходит в формате видеоконференции.
Ранее в Кремле заявили, что по итогам заседания будут приняты московская декларация и ряд других документов.
В состав ШОС входят восемь стран — Россия, Китай, Индия, Казахстан, Киргизия, Пакистан, Таджикистан, Узбекистан. Еще четыре страны (Белоруссия, Афганистан, Иран и Монголия) имеют статус наблюдателей.
В 2020 году в организации председательствует Россия.
 
ШОСВладимир ПутинВ мире
 
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