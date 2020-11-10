https://ria.ru/20201110/shos-1583867823.html

Заседание Совета глав государств — членов ШОС. Прямая трансляция

Заседание Совета глав государств — членов ШОС. Прямая трансляция

Владимир Путин принимает участие в заседании Совета глав государств — членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Встреча проходит в формате... РИА Новости, 10.11.2020

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шос

владимир путин

в мире

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Владимир Путин принимает участие в заседании Совета глав государств — членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Встреча проходит в формате видеоконференции.Ранее в Кремле заявили, что по итогам заседания будут приняты московская декларация и ряд других документов.В состав ШОС входят восемь стран — Россия, Китай, Индия, Казахстан, Киргизия, Пакистан, Таджикистан, Узбекистан. Еще четыре страны (Белоруссия, Афганистан, Иран и Монголия) имеют статус наблюдателей. В 2020 году в организации председательствует Россия.

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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