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Шанхайская организация сотрудничества (ШОС)
Шанхайская организация сотрудничества (ШОС)
Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) – постоянно действующая межправительственная международная организация, основанная лидерами Казахстана, Китая,... РИА Новости, 10.11.2020
2020-11-10T00:25
2020-11-10T00:25
шос
справки
в мире
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Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) – постоянно действующая межправительственная международная организация, основанная лидерами Казахстана, Китая, Киргизии, России, Таджикистана и Узбекистана. 9 июня 2017 года лидеры государств-членов ШОС подписали решение о приеме Индии и Пакистана в организацию. Странами-наблюдателями в ШОС на данный момент являются Афганистан, Белоруссия, Иран и Монголия, странами-партнерами – Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, Турция и Шри-Ланка. Декларация о создании ШОС подписана на встрече глав шести государств в Шанхае 15 июня 2001 года. К основным целям ШОС относятся: укрепление взаимного доверия и добрососедства между странами-участницами; содействие их эффективному сотрудничеству в политической, торгово-экономической, научно-технической и культурной областях, а также в сфере образования, энергетики, транспорта, туризма, защиты окружающей среды и других; совместное обеспечение и поддержание мира, безопасности и стабильности в регионе; продвижение к созданию демократического, справедливого и рационального нового международного политического и экономического порядка.Свою историю Шанхайская организация сотрудничества ведет с 1996 года, когда в Шанхае главами России, Китая, Казахстана, Киргизии и Таджикистана было подписано "Соглашение о мерах доверия в военной области в районе совместной границы". После подписания этого документа появился термин "Шанхайская пятерка".В 1997 году в Москве странами было подписано "Соглашение о взаимном сокращении вооруженных сил в районе границы". Эти два документа заложили механизм взаимного доверия в военной области в приграничных районах, способствовали установлению поистине партнерских отношений. Постепенно круг вопросов расширился до сфер внешней политики, экономики, охраны окружающей среды, включая использование водных ресурсов, культуры и т.д.После включения в организацию Узбекистана в 2001 году "пятерка" стран стала "шестеркой" и была переименована в Шанхайскую организацию сотрудничества.В июне 2002 года на Санкт-Петербургском саммите глав государств ШОС, была подписана Хартия Шанхайской организации сотрудничества, вступившая в силу 19 сентября 2003 года. Это базовый уставный документ, фиксирующий цели и принципы Организации, ее структуру и основные направления деятельности.Приоритетом ШОС, зафиксированным в Хартии, является обеспечение региональной безопасности, борьба с терроризмом, экстремизмом и незаконным оборотом наркотиков. Наряду с этим, на передний план выходят усилия по углублению экономической кооперации, прежде всего в транспортной, торговой и инвестиционной сферах, а также расширение гуманитарных контактов. Важным шагом в укреплении правовой базы объединения стало подписание в Бишкеке (Киргизия) в августе 2007 года Договора о долгосрочном добрососедстве, дружбе и сотрудничестве.В 2006 году организация анонсировала планы борьбы с международной наркомафией как финансовой опорой терроризма в мире, в 2008 году – активное участие в нормализации обстановки в Афганистане.Параллельно деятельность ШОС получила и широкую экономическую направленность. В сентябре 2003 года главы правительств стран-членов ШОС подписали Программу многостороннего торгово-экономического сотрудничества, рассчитанную на 20 лет. В качестве долгосрочной цели предусматривается создание зоны свободной торговли на пространстве ШОС, а в краткосрочной перспективе – активизация процесса создания благоприятных условий в области торговли и инвестиций.Высшим органом для принятия решений в ШОС является Совет глав государств-членов (СГГ). Он определяет приоритеты и вырабатывает основные направления деятельности Организации, решает принципиальные вопросы ее внутреннего устройства и функционирования, взаимодействия с другими государствами и международными организациями, а также рассматривает наиболее актуальные международные проблемы.Совет собирается на очередные заседания один раз в год. Председательствует на заседании Совета глав государств глава государства-организатора очередного заседания. Место проведения очередного заседания Совета определяется, как правило, в порядке русского алфавита названий государств-членов ШОС. Совет глав правительств (СГП) принимает бюджет Организации, рассматривает и решает основные вопросы, относящиеся к конкретным, в особенности экономическим сферам развития взаимодействия в рамках Организации.Совет собирается на очередные заседания один раз в год. Председательствует на заседании Совета глава правительства (премьер-министр) государства, на территории которого проводится заседание. Место проведения очередного заседания Совета определяется по предварительной договоренности глав правительств (премьер-министров) государств-членов. Помимо заседаний СГГ и СГП, действует также механизм встреч на уровне руководителей парламентов, секретарей советов безопасности, министров иностранных дел, обороны, чрезвычайных ситуаций, экономики, транспорта, культуры, образования, здравоохранения, руководителей правоохранительных ведомств, верховных и арбитражных судов, генеральных прокуроров. Механизмом координации в рамках ШОС служит Совет национальных координаторов государств-членов ШОС (СНК). В рамках Шанхайской организации сотрудничества также действуют две неправительственные структуры: Деловой совет ШОС и Межбанковское объединение ШОС.Страны председательствуют в Организации поочередно, с годовой цикличностью, завершая срок полномочий саммитом на территории председательствующего государства.Решения в ШОС принимаются на основе консенсуса. http://infoshos.ru/ru/?id=33 Организация имеет два постоянно действующих органа – секретариат в Пекине (Китай) под руководством генерального секретаря и Исполнительный комитет региональной антитеррористической структуры (РАТС) в Ташкенте (Узбекистан). Генеральный секретарь и директор исполнительного комитета назначаются Советом глав государств сроком на три года. Эти посты соответственно занимают Владимир Норов (Узбекистан) и Джумахон Гиёсов (Таджикистан). Официальные рабочие языки ШОС – русский и китайский.В июне 2019 года председателем в ШОС стала Россия. Очередной саммит Шанхайской организации сотрудничества состоится 10 ноября 2020 года в формате видеоконференции.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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шос, справки, в мире

Шанхайская организация сотрудничества (ШОС)

00:25 10.11.2020
 
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкЗаседание Совета глав государств – членов ШОС в Бишкеке
Заседание Совета глав государств – членов ШОС в Бишкеке - РИА Новости, 1920, 10.11.2020
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) – постоянно действующая межправительственная международная организация, основанная лидерами Казахстана, Китая, Киргизии, России, Таджикистана и Узбекистана. 9 июня 2017 года лидеры государств-членов ШОС подписали решение о приеме Индии и Пакистана в организацию.
Странами-наблюдателями в ШОС на данный момент являются Афганистан, Белоруссия, Иран и Монголия, странами-партнерами – Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, Турция и Шри-Ланка.
Декларация о создании ШОС подписана на встрече глав шести государств в Шанхае 15 июня 2001 года.
К основным целям ШОС относятся: укрепление взаимного доверия и добрососедства между странами-участницами; содействие их эффективному сотрудничеству в политической, торгово-экономической, научно-технической и культурной областях, а также в сфере образования, энергетики, транспорта, туризма, защиты окружающей среды и других; совместное обеспечение и поддержание мира, безопасности и стабильности в регионе; продвижение к созданию демократического, справедливого и рационального нового международного политического и экономического порядка.
Свою историю Шанхайская организация сотрудничества ведет с 1996 года, когда в Шанхае главами России, Китая, Казахстана, Киргизии и Таджикистана было подписано "Соглашение о мерах доверия в военной области в районе совместной границы". После подписания этого документа появился термин "Шанхайская пятерка".
В 1997 году в Москве странами было подписано "Соглашение о взаимном сокращении вооруженных сил в районе границы". Эти два документа заложили механизм взаимного доверия в военной области в приграничных районах, способствовали установлению поистине партнерских отношений. Постепенно круг вопросов расширился до сфер внешней политики, экономики, охраны окружающей среды, включая использование водных ресурсов, культуры и т.д.
После включения в организацию Узбекистана в 2001 году "пятерка" стран стала "шестеркой" и была переименована в Шанхайскую организацию сотрудничества.
В июне 2002 года на Санкт-Петербургском саммите глав государств ШОС, была подписана Хартия Шанхайской организации сотрудничества, вступившая в силу 19 сентября 2003 года. Это базовый уставный документ, фиксирующий цели и принципы Организации, ее структуру и основные направления деятельности.
Приоритетом ШОС, зафиксированным в Хартии, является обеспечение региональной безопасности, борьба с терроризмом, экстремизмом и незаконным оборотом наркотиков. Наряду с этим, на передний план выходят усилия по углублению экономической кооперации, прежде всего в транспортной, торговой и инвестиционной сферах, а также расширение гуманитарных контактов.
Важным шагом в укреплении правовой базы объединения стало подписание в Бишкеке (Киргизия) в августе 2007 года Договора о долгосрочном добрососедстве, дружбе и сотрудничестве.
В 2006 году организация анонсировала планы борьбы с международной наркомафией как финансовой опорой терроризма в мире, в 2008 году – активное участие в нормализации обстановки в Афганистане.
Параллельно деятельность ШОС получила и широкую экономическую направленность. В сентябре 2003 года главы правительств стран-членов ШОС подписали Программу многостороннего торгово-экономического сотрудничества, рассчитанную на 20 лет. В качестве долгосрочной цели предусматривается создание зоны свободной торговли на пространстве ШОС, а в краткосрочной перспективе – активизация процесса создания благоприятных условий в области торговли и инвестиций.
Высшим органом для принятия решений в ШОС является Совет глав государств-членов (СГГ). Он определяет приоритеты и вырабатывает основные направления деятельности Организации, решает принципиальные вопросы ее внутреннего устройства и функционирования, взаимодействия с другими государствами и международными организациями, а также рассматривает наиболее актуальные международные проблемы.
Совет собирается на очередные заседания один раз в год. Председательствует на заседании Совета глав государств глава государства-организатора очередного заседания. Место проведения очередного заседания Совета определяется, как правило, в порядке русского алфавита названий государств-членов ШОС.
Совет глав правительств (СГП) принимает бюджет Организации, рассматривает и решает основные вопросы, относящиеся к конкретным, в особенности экономическим сферам развития взаимодействия в рамках Организации.
Совет собирается на очередные заседания один раз в год. Председательствует на заседании Совета глава правительства (премьер-министр) государства, на территории которого проводится заседание. Место проведения очередного заседания Совета определяется по предварительной договоренности глав правительств (премьер-министров) государств-членов.
Помимо заседаний СГГ и СГП, действует также механизм встреч на уровне руководителей парламентов, секретарей советов безопасности, министров иностранных дел, обороны, чрезвычайных ситуаций, экономики, транспорта, культуры, образования, здравоохранения, руководителей правоохранительных ведомств, верховных и арбитражных судов, генеральных прокуроров. Механизмом координации в рамках ШОС служит Совет национальных координаторов государств-членов ШОС (СНК).
В рамках Шанхайской организации сотрудничества также действуют две неправительственные структуры: Деловой совет ШОС и Межбанковское объединение ШОС.
Страны председательствуют в Организации поочередно, с годовой цикличностью, завершая срок полномочий саммитом на территории председательствующего государства.
Решения в ШОС принимаются на основе консенсуса. http://infoshos.ru/ru/?id=33
Организация имеет два постоянно действующих органа – секретариат в Пекине (Китай) под руководством генерального секретаря и Исполнительный комитет региональной антитеррористической структуры (РАТС) в Ташкенте (Узбекистан).
Генеральный секретарь и директор исполнительного комитета назначаются Советом глав государств сроком на три года. Эти посты соответственно занимают Владимир Норов (Узбекистан) и Джумахон Гиёсов (Таджикистан).
Официальные рабочие языки ШОС – русский и китайский.
В июне 2019 года председателем в ШОС стала Россия.
Очередной саммит Шанхайской организации сотрудничества состоится 10 ноября 2020 года в формате видеоконференции.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
 
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