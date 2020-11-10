https://ria.ru/20201110/sevmorput-1583934960.html

Кандидат на пост главы Минвостока рассказал о планах развития Севморпути

Кандидат на пост главы Минвостока рассказал о планах развития Севморпути

Кандидат на должность главы министерства по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков заявил, что необходимо собрать штаб по развитию Северного... РИА Новости, 10.11.2020

2020-11-10T14:52

2020-11-10T14:52

2020-11-10T14:56

россия

алексей чекунков

дальний восток

арктика

михаил мишустин

госдума рф

дмитрий кобылкин

александр козлов (глава минвостокразвития)

политика

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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Кандидат на должность главы министерства по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков заявил, что необходимо собрать штаб по развитию Северного морского пути для развития Арктической зоны.Премьер-министр РФ Михаил Мишустин внес в Госдуму кандидатуру главы Минвостокразвития Александра Козлова на должность министра природных ресурсов и экологии. Ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ об освобождении Дмитрия Кобылкина от должности министра природных ресурсов и экологии РФ. Также Мишустин в понедельник предложил Госдуме рассмотреть кандидатуру генерального директора Фонда развития Дальнего Востока и Арктики Алексея Чекункова на пост министра по развитию Дальнего Востока и Арктики. Комитет Госдумы поддержал кандидатуру Чекункова."Последнее в том, что касается Арктики. Мы обнаружили, что в развитии Арктики сквозной темой проходит развитие Северного морского пути. И проблема, которую мы видим, в том, что очень много участников, очень много сторон у этого процесса. Для кого-то это транспортная артерия, для кого-то это артерия портовая, для кого-то это жемчужная цепь городов, для кого-то это экология, а для кого-то это даже культура", — сказал Чекунков на пленарном заседании Госдумы.По его словам, сейчас нет штаба, который бы собрал тематику Севморпути воедино."Я убежден, если правильно собрать тематику СМП воедино, то и тематика развития Арктической зоны Российской Федерации сложится сама собой", — сказал Чекунков.

https://ria.ru/20201109/gosduma-1583756062.html

https://radiosputnik.ria.ru/20201109/kabmin-1583711892.html

россия

дальний восток

арктика

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, алексей чекунков, дальний восток, арктика, михаил мишустин, госдума рф, дмитрий кобылкин, александр козлов (глава минвостокразвития), политика