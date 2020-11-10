Кандидат на пост главы Минвостока рассказал о планах развития Севморпути
14:52 10.11.2020 (обновлено: 14:56 10.11.2020)
© Фото : предоставлено пресс-службой ФРДВГенеральный директор Фонда развития Дальнего Востока Алексей Чекунков
© Фото : предоставлено пресс-службой ФРДВ
МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Кандидат на должность главы министерства по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков заявил, что необходимо собрать штаб по развитию Северного морского пути для развития Арктической зоны.
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин внес в Госдуму кандидатуру главы Минвостокразвития Александра Козлова на должность министра природных ресурсов и экологии. Ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ об освобождении Дмитрия Кобылкина от должности министра природных ресурсов и экологии РФ. Также Мишустин в понедельник предложил Госдуме рассмотреть кандидатуру генерального директора Фонда развития Дальнего Востока и Арктики Алексея Чекункова на пост министра по развитию Дальнего Востока и Арктики. Комитет Госдумы поддержал кандидатуру Чекункова.
"Последнее в том, что касается Арктики. Мы обнаружили, что в развитии Арктики сквозной темой проходит развитие Северного морского пути. И проблема, которую мы видим, в том, что очень много участников, очень много сторон у этого процесса. Для кого-то это транспортная артерия, для кого-то это артерия портовая, для кого-то это жемчужная цепь городов, для кого-то это экология, а для кого-то это даже культура", — сказал Чекунков на пленарном заседании Госдумы.
По его словам, сейчас нет штаба, который бы собрал тематику Севморпути воедино.
"Я убежден, если правильно собрать тематику СМП воедино, то и тематика развития Арктической зоны Российской Федерации сложится сама собой", — сказал Чекунков.