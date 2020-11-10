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https://ria.ru/20201110/sevmorput-1583934960.html
Кандидат на пост главы Минвостока рассказал о планах развития Севморпути
Кандидат на пост главы Минвостока рассказал о планах развития Севморпути
Кандидат на должность главы министерства по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков заявил, что необходимо собрать штаб по развитию Северного... РИА Новости, 10.11.2020
2020-11-10T14:52
2020-11-10T14:56
россия
алексей чекунков
дальний восток
арктика
михаил мишустин
госдума рф
дмитрий кобылкин
александр козлов (глава минвостокразвития)
политика
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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Кандидат на должность главы министерства по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков заявил, что необходимо собрать штаб по развитию Северного морского пути для развития Арктической зоны.Премьер-министр РФ Михаил Мишустин внес в Госдуму кандидатуру главы Минвостокразвития Александра Козлова на должность министра природных ресурсов и экологии. Ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ об освобождении Дмитрия Кобылкина от должности министра природных ресурсов и экологии РФ. Также Мишустин в понедельник предложил Госдуме рассмотреть кандидатуру генерального директора Фонда развития Дальнего Востока и Арктики Алексея Чекункова на пост министра по развитию Дальнего Востока и Арктики. Комитет Госдумы поддержал кандидатуру Чекункова."Последнее в том, что касается Арктики. Мы обнаружили, что в развитии Арктики сквозной темой проходит развитие Северного морского пути. И проблема, которую мы видим, в том, что очень много участников, очень много сторон у этого процесса. Для кого-то это транспортная артерия, для кого-то это артерия портовая, для кого-то это жемчужная цепь городов, для кого-то это экология, а для кого-то это даже культура", — сказал Чекунков на пленарном заседании Госдумы.По его словам, сейчас нет штаба, который бы собрал тематику Севморпути воедино."Я убежден, если правильно собрать тематику СМП воедино, то и тематика развития Арктической зоны Российской Федерации сложится сама собой", — сказал Чекунков.
https://ria.ru/20201109/gosduma-1583756062.html
https://radiosputnik.ria.ru/20201109/kabmin-1583711892.html
россия
дальний восток
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россия, алексей чекунков, дальний восток, арктика, михаил мишустин, госдума рф, дмитрий кобылкин, александр козлов (глава минвостокразвития), политика

Кандидат на пост главы Минвостока рассказал о планах развития Севморпути

14:52 10.11.2020 (обновлено: 14:56 10.11.2020)
 
© Фото : предоставлено пресс-службой ФРДВГенеральный директор Фонда развития Дальнего Востока Алексей Чекунков
Генеральный директор Фонда развития Дальнего Востока Алексей Чекунков - РИА Новости, 1920, 10.11.2020
© Фото : предоставлено пресс-службой ФРДВ
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Кандидат на должность главы министерства по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков заявил, что необходимо собрать штаб по развитию Северного морского пути для развития Арктической зоны.
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин внес в Госдуму кандидатуру главы Минвостокразвития Александра Козлова на должность министра природных ресурсов и экологии. Ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ об освобождении Дмитрия Кобылкина от должности министра природных ресурсов и экологии РФ. Также Мишустин в понедельник предложил Госдуме рассмотреть кандидатуру генерального директора Фонда развития Дальнего Востока и Арктики Алексея Чекункова на пост министра по развитию Дальнего Востока и Арктики. Комитет Госдумы поддержал кандидатуру Чекункова.
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"Последнее в том, что касается Арктики. Мы обнаружили, что в развитии Арктики сквозной темой проходит развитие Северного морского пути. И проблема, которую мы видим, в том, что очень много участников, очень много сторон у этого процесса. Для кого-то это транспортная артерия, для кого-то это артерия портовая, для кого-то это жемчужная цепь городов, для кого-то это экология, а для кого-то это даже культура", — сказал Чекунков на пленарном заседании Госдумы.
По его словам, сейчас нет штаба, который бы собрал тематику Севморпути воедино.
"Я убежден, если правильно собрать тематику СМП воедино, то и тематика развития Арктической зоны Российской Федерации сложится сама собой", — сказал Чекунков.
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РоссияАлексей ЧекунковДальний ВостокАрктикаМихаил МишустинГосдума РФДмитрий КобылкинАлександр Козлов (глава Минвостокразвития)Политика
 
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