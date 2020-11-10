https://ria.ru/20201110/sarmat-1583968521.html
Путин рассказал об испытаниях ракеты "Сармат"
Путин рассказал об испытаниях ракеты "Сармат"
Испытания межконтинентальной баллистической ракеты "Сармат" идут по графику, заявил во вторник президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 10.11.2020
2020-11-10T16:56
2020-11-10T16:56
2020-11-10T17:06
ракетные войска стратегического назначения
россия
сармат (ракета)
владимир путин
безопасность
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/154810/38/1548103807_0:0:1508:849_1400x0_80_0_0_ef2151fb996df42369832490731e872f.jpg
СОЧИ, 10 ноя - РИА Новости. Испытания межконтинентальной баллистической ракеты "Сармат" идут по графику, заявил во вторник президент РФ Владимир Путин."Порядка половины соединений РВСН получили новейшие комплексы "Ярс". По графику идет испытание межконтинентальной баллистической ракеты "Сармат", а в состав ВМФ введена головная подводная лодка нового проекта "Борей-А", -сказал Путин на совещании с руководством Минобороны и предприятий ОПК.
https://ria.ru/20201110/vooruzheniya-1583970056.html
россия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/154810/38/1548103807_103:0:1344:931_1400x0_80_0_0_91bd2f1f99cf7acddd6e8bd18a621070.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ракетные войска стратегического назначения, россия, сармат (ракета), владимир путин, безопасность