https://ria.ru/20201110/sarmat-1583968521.html

Путин рассказал об испытаниях ракеты "Сармат"

Путин рассказал об испытаниях ракеты "Сармат"

Испытания межконтинентальной баллистической ракеты "Сармат" идут по графику, заявил во вторник президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 10.11.2020

2020-11-10T16:56

2020-11-10T16:56

2020-11-10T17:06

ракетные войска стратегического назначения

россия

сармат (ракета)

владимир путин

безопасность

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СОЧИ, 10 ноя - РИА Новости. Испытания межконтинентальной баллистической ракеты "Сармат" идут по графику, заявил во вторник президент РФ Владимир Путин."Порядка половины соединений РВСН получили новейшие комплексы "Ярс". По графику идет испытание межконтинентальной баллистической ракеты "Сармат", а в состав ВМФ введена головная подводная лодка нового проекта "Борей-А", -сказал Путин на совещании с руководством Минобороны и предприятий ОПК.

https://ria.ru/20201110/vooruzheniya-1583970056.html

россия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ракетные войска стратегического назначения, россия, сармат (ракета), владимир путин, безопасность