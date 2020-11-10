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https://ria.ru/20201110/sanktsii-1583992347.html
США внесли в санкционные списки по Ирану четырех человек и шесть фирм
США внесли в санкционные списки по Ирану четырех человек и шесть фирм
США внесли в санкционные списки по Ирану четырех человек и шесть организаций, сообщается на сайте американского минфина. РИА Новости, 10.11.2020
2020-11-10T18:53
2020-11-10T18:54
тайвань
гонконг
сша
в мире
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ВАШИНГТОН, 10 ноя – РИА Новости. США внесли в санкционные списки по Ирану четырех человек и шесть организаций, сообщается на сайте американского минфина.Они, как считают власти США, содействовали поставкам товаров двойного назначения, в том числе компонентов, произведенных в США, иранской военной фирме Iran Communication Industries, находящейся под санкциями с 2008 года.В список внесены компании, базирующиеся в Иране, на Тайване и в Гонконге, а также физические лица – один гражданин Ирана, один с гражданством Ирана и Великобритании и двое граждан Тайваня.
https://ria.ru/20201108/politika-1583568439.html
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тайвань, гонконг, сша, в мире

США внесли в санкционные списки по Ирану четырех человек и шесть фирм

18:53 10.11.2020 (обновлено: 18:54 10.11.2020)
 
CC BY 2.0 / Mike / United States Department of the TreasuryЗдание Министерства финансов США в Вашингтоне
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CC BY 2.0 / Mike / United States Department of the Treasury
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ВАШИНГТОН, 10 ноя – РИА Новости. США внесли в санкционные списки по Ирану четырех человек и шесть организаций, сообщается на сайте американского минфина.
Они, как считают власти США, содействовали поставкам товаров двойного назначения, в том числе компонентов, произведенных в США, иранской военной фирме Iran Communication Industries, находящейся под санкциями с 2008 года.
В список внесены компании, базирующиеся в Иране, на Тайване и в Гонконге, а также физические лица – один гражданин Ирана, один с гражданством Ирана и Великобритании и двое граждан Тайваня.
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