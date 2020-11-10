https://ria.ru/20201110/samolet-1584012335.html

Самолет из Уфы сел в Шереметьево после сообщения о неполадках

Самолет из Уфы сел в Шереметьево после сообщения о неполадках

Пассажирский самолет Superjet100 штатно сел в московском аэропорту "Шереметьево" после сообщений о технических проблемах в электросистеме, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 10.11.2020

2020-11-10T21:39

2020-11-10T21:39

2020-11-10T21:39

sukhoi superjet 100 (ssj100)

шереметьево (аэропорт)

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/155735/65/1557356599_0:149:2858:1757_1400x0_80_0_0_01b81c639779d72c6c609aea2a72095f.jpg

МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Пассажирский самолет Superjet100 штатно сел в московском аэропорту "Шереметьево" после сообщений о технических проблемах в электросистеме, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб.По его словам, в Шереметьево сел самолет сообщением Уфа-Москва рейсом № 1259, у которого во время полета сработал датчик отказа электросистемы."Сел штатно в 21.07 мск", - заявил агентству представитель экстренных служб.

https://ria.ru/20201105/samolet-1583114924.html

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

sukhoi superjet 100 (ssj100), шереметьево (аэропорт), происшествия