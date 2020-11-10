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Самолет из Уфы сел в Шереметьево после сообщения о неполадках
Самолет из Уфы сел в Шереметьево после сообщения о неполадках
Пассажирский самолет Superjet100 штатно сел в московском аэропорту "Шереметьево" после сообщений о технических проблемах в электросистеме, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 10.11.2020
2020-11-10T21:39
2020-11-10T21:39
sukhoi superjet 100 (ssj100)
шереметьево (аэропорт)
происшествия
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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Пассажирский самолет Superjet100 штатно сел в московском аэропорту "Шереметьево" после сообщений о технических проблемах в электросистеме, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб.По его словам, в Шереметьево сел самолет сообщением Уфа-Москва рейсом № 1259, у которого во время полета сработал датчик отказа электросистемы."Сел штатно в 21.07 мск", - заявил агентству представитель экстренных служб.
https://ria.ru/20201105/samolet-1583114924.html
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sukhoi superjet 100 (ssj100), шереметьево (аэропорт), происшествия

Самолет из Уфы сел в Шереметьево после сообщения о неполадках

21:39 10.11.2020
 
© РИА Новости / Владимир СергеевПассажирский самолет в небе
Пассажирский самолет в небе - РИА Новости, 1920, 10.11.2020
© РИА Новости / Владимир Сергеев
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Пассажирский самолет Superjet100 штатно сел в московском аэропорту "Шереметьево" после сообщений о технических проблемах в электросистеме, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб.
По его словам, в Шереметьево сел самолет сообщением Уфа-Москва рейсом № 1259, у которого во время полета сработал датчик отказа электросистемы.
"Сел штатно в 21.07 мск", - заявил агентству представитель экстренных служб.
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Sukhoi Superjet 100 (SSJ100)Шереметьево (аэропорт)Происшествия
 
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