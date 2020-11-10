https://ria.ru/20201110/samolet-1583942623.html

"Ростех" построил опытный самолет МС-21 с российскими двигателями

"Ростех" построил опытный самолет МС-21 с российскими двигателями

"Ростех" завершил постройку первого опытного самолета МС-21-310 с российскими двигателями ПД-14, говорится в релизе госкорпорации. РИА Новости, 10.11.2020

2020-11-10T15:13

2020-11-10T15:13

2020-11-10T16:13

иркутский авиационный завод

мс-21

ростех

иркут (корпорация)

анатолий сердюков

экономика

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МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. "Ростех" завершил постройку первого опытного самолета МС-21-310 с российскими двигателями ПД-14, говорится в релизе госкорпорации.В рамках подготовки к первому полету специалисты проверят системы самолета, отработают наземный запуск силовой установки, протестируют двигатели при движении по аэродрому на различных скоростях.Шестого ноября самолет перевели из цеха окончательной сборки в летно-испытательное подразделение Иркутского авиационного завода — филиала ПАО "Корпорация "Иркут".МС-21-300 — ближне- и среднемагистральный пассажирский самолет нового поколения вместимостью от 150 до 211 пассажиров. Первый полет совершил 28 мая 2017 года. Завершение сертификации запланировано на 2020-й, запуск серийного производства — на 2021-й. Первым эксплуатантом нового воздушного судна, предположительно, станет "Аэрофлот".Ранее лайнер проходил испытания с иностранными двигателями PW1400G фирмы Pratt & Whitney, теперь предстоят тесты с ПД-14.

https://radiosputnik.ria.ru/20200923/putin-1577674399.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

иркутский авиационный завод, мс-21, ростех, иркут (корпорация), анатолий сердюков, экономика