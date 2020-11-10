"Ростех" построил опытный самолет МС-21 с российскими двигателями
15:13 10.11.2020 (обновлено: 16:13 10.11.2020)
МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. "Ростех" завершил постройку первого опытного самолета МС-21-310 с российскими двигателями ПД-14, говорится в релизе госкорпорации.
"Предстоящие испытания <...> — это знаковое событие для отрасли, наглядное подтверждение того, что у отечественного гражданского авиастроения есть будущее", — приводятся в сообщении слова индустриального директора авиационного кластера "Ростеха" Анатолия Сердюкова.
В рамках подготовки к первому полету специалисты проверят системы самолета, отработают наземный запуск силовой установки, протестируют двигатели при движении по аэродрому на различных скоростях.
Шестого ноября самолет перевели из цеха окончательной сборки в летно-испытательное подразделение Иркутского авиационного завода — филиала ПАО "Корпорация "Иркут".
МС-21-300 — ближне- и среднемагистральный пассажирский самолет нового поколения вместимостью от 150 до 211 пассажиров. Первый полет совершил 28 мая 2017 года. Завершение сертификации запланировано на 2020-й, запуск серийного производства — на 2021-й. Первым эксплуатантом нового воздушного судна, предположительно, станет "Аэрофлот".
Ранее лайнер проходил испытания с иностранными двигателями PW1400G фирмы Pratt & Whitney, теперь предстоят тесты с ПД-14.
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