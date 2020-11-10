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"Ростех" построил опытный самолет МС-21 с российскими двигателями
"Ростех" построил опытный самолет МС-21 с российскими двигателями
"Ростех" завершил постройку первого опытного самолета МС-21-310 с российскими двигателями ПД-14, говорится в релизе госкорпорации. РИА Новости, 10.11.2020
2020-11-10T15:13
2020-11-10T16:13
иркутский авиационный завод
мс-21
ростех
иркут (корпорация)
анатолий сердюков
экономика
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МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. "Ростех" завершил постройку первого опытного самолета МС-21-310 с российскими двигателями ПД-14, говорится в релизе госкорпорации.В рамках подготовки к первому полету специалисты проверят системы самолета, отработают наземный запуск силовой установки, протестируют двигатели при движении по аэродрому на различных скоростях.Шестого ноября самолет перевели из цеха окончательной сборки в летно-испытательное подразделение Иркутского авиационного завода — филиала ПАО "Корпорация "Иркут".МС-21-300 — ближне- и среднемагистральный пассажирский самолет нового поколения вместимостью от 150 до 211 пассажиров. Первый полет совершил 28 мая 2017 года. Завершение сертификации запланировано на 2020-й, запуск серийного производства — на 2021-й. Первым эксплуатантом нового воздушного судна, предположительно, станет "Аэрофлот".Ранее лайнер проходил испытания с иностранными двигателями PW1400G фирмы Pratt &amp; Whitney, теперь предстоят тесты с ПД-14.
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иркутский авиационный завод, мс-21, ростех, иркут (корпорация), анатолий сердюков, экономика

"Ростех" построил опытный самолет МС-21 с российскими двигателями

15:13 10.11.2020 (обновлено: 16:13 10.11.2020)
 
© Фото : Объединенная авиастроительная корпорацияПервый самолет МС-21-310 с двигателями ПД-14
Первый самолет МС-21-310 с двигателями ПД-14 - РИА Новости, 1920, 10.11.2020
© Фото : Объединенная авиастроительная корпорация
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МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. "Ростех" завершил постройку первого опытного самолета МС-21-310 с российскими двигателями ПД-14, говорится в релизе госкорпорации.

"Предстоящие испытания <...> — это знаковое событие для отрасли, наглядное подтверждение того, что у отечественного гражданского авиастроения есть будущее", — приводятся в сообщении слова индустриального директора авиационного кластера "Ростеха" Анатолия Сердюкова.

В рамках подготовки к первому полету специалисты проверят системы самолета, отработают наземный запуск силовой установки, протестируют двигатели при движении по аэродрому на различных скоростях.
Шестого ноября самолет перевели из цеха окончательной сборки в летно-испытательное подразделение Иркутского авиационного завода — филиала ПАО "Корпорация "Иркут".
МС-21-300 — ближне- и среднемагистральный пассажирский самолет нового поколения вместимостью от 150 до 211 пассажиров. Первый полет совершил 28 мая 2017 года. Завершение сертификации запланировано на 2020-й, запуск серийного производства — на 2021-й. Первым эксплуатантом нового воздушного судна, предположительно, станет "Аэрофлот".
Ранее лайнер проходил испытания с иностранными двигателями PW1400G фирмы Pratt & Whitney, теперь предстоят тесты с ПД-14.
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Иркутский авиационный заводМС-21РостехИркут (корпорация)Анатолий СердюковЭкономика
 
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