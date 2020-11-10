https://ria.ru/20201110/samokat-1583957993.html
Жителя Казани лишили прав за пьяную езду на электросамокате
Жителя Казани лишили прав за пьяную езду на электросамокате
Мировой суд Московского района Казани лишил водительских прав местного жителя Дмитрия Хотухова, который нетрезвым катался на электросамокате, сообщили РИА... РИА Новости, 10.11.2020
2020-11-10T16:16
2020-11-10T16:16
2020-11-10T16:18
казань
происшествия
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КАЗАНЬ, 10 ноя - РИА Новости. Мировой суд Московского района Казани лишил водительских прав местного жителя Дмитрия Хотухова, который нетрезвым катался на электросамокате, сообщили РИА Новости в суде.В августе этого года инспекторы ГИБДД заметили казанца, который двигался по проезжей части на электросамокате, виляя из стороны в сторону. Полицейские остановили мужчину и обнаружили, что он в состоянии алкогольного опьянения. К тому же у 54-летнего казанца не оказалось документов, разрешающих управлять данным транспортным средством.В ГИБДД отметили, что мощность самоката, на котором ехал мужчина, составляет 600 ватт, и в соответствии с правилами дорожного движения РФ он подпадает под определение мопеда.От медицинского освидетельствования на состояние опьянения мужчина отказался, в отношении него был составлен административный протокол по статье КоАП РФ "Невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения"."Мировым судьёй было вынесено постановление о наложении штрафа в размере 30 тысяч рублей и лишении Хотухова права управления транспортным средством", - сказал собеседник агентства.
https://ria.ru/20201029/elektrosamokat-1582016351.html
казань
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
казань, происшествия
КАЗАНЬ, 10 ноя - РИА Новости.
Мировой суд Московского района Казани
лишил водительских прав местного жителя Дмитрия Хотухова, который нетрезвым катался на электросамокате, сообщили РИА Новости в суде.
В августе этого года инспекторы ГИБДД заметили казанца, который двигался по проезжей части на электросамокате, виляя из стороны в сторону. Полицейские остановили мужчину и обнаружили, что он в состоянии алкогольного опьянения. К тому же у 54-летнего казанца не оказалось документов, разрешающих управлять данным транспортным средством.
В ГИБДД отметили, что мощность самоката, на котором ехал мужчина, составляет 600 ватт, и в соответствии с правилами дорожного движения РФ он подпадает под определение мопеда.
От медицинского освидетельствования на состояние опьянения мужчина отказался, в отношении него был составлен административный протокол по статье КоАП РФ "Невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения".
"Мировым судьёй было вынесено постановление о наложении штрафа в размере 30 тысяч рублей и лишении Хотухова права управления транспортным средством", - сказал собеседник агентства.