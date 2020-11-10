https://ria.ru/20201110/samokat-1583957993.html

Жителя Казани лишили прав за пьяную езду на электросамокате

Жителя Казани лишили прав за пьяную езду на электросамокате

Мировой суд Московского района Казани лишил водительских прав местного жителя Дмитрия Хотухова, который нетрезвым катался на электросамокате, сообщили РИА... РИА Новости, 10.11.2020

2020-11-10T16:16

2020-11-10T16:16

2020-11-10T16:18

казань

происшествия

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КАЗАНЬ, 10 ноя - РИА Новости. Мировой суд Московского района Казани лишил водительских прав местного жителя Дмитрия Хотухова, который нетрезвым катался на электросамокате, сообщили РИА Новости в суде.В августе этого года инспекторы ГИБДД заметили казанца, который двигался по проезжей части на электросамокате, виляя из стороны в сторону. Полицейские остановили мужчину и обнаружили, что он в состоянии алкогольного опьянения. К тому же у 54-летнего казанца не оказалось документов, разрешающих управлять данным транспортным средством.В ГИБДД отметили, что мощность самоката, на котором ехал мужчина, составляет 600 ватт, и в соответствии с правилами дорожного движения РФ он подпадает под определение мопеда.От медицинского освидетельствования на состояние опьянения мужчина отказался, в отношении него был составлен административный протокол по статье КоАП РФ "Невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения"."Мировым судьёй было вынесено постановление о наложении штрафа в размере 30 тысяч рублей и лишении Хотухова права управления транспортным средством", - сказал собеседник агентства.

https://ria.ru/20201029/elektrosamokat-1582016351.html

казань

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

казань, происшествия