https://ria.ru/20201110/saakashvili-1583856829.html
Саакашвили захотел вернуться на свой огород в Грузии
Саакашвили захотел вернуться на свой огород в Грузии
Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что если грузинская оппозиция пригласит его, он готов вернуться на родину, но не желает занимать... РИА Новости, 10.11.2020
2020-11-10T05:14
2020-11-10T05:14
2020-11-10T05:35
михаил саакашвили
грузия
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ТБИЛИСИ, 10 ноя - РИА Новости. Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что если грузинская оппозиция пригласит его, он готов вернуться на родину, но не желает занимать высокопоставленные должности, а лишь хочет заняться своим огородом.Он сообщил, что никогда не свыкнется с тем, что не сможет вернуться на родину. Саакашвили заявил, что готов прилететь вместе с представителями международных СМИ.В Грузии оппозиция проводит совместные акции протеста с требованием назначения новых парламентских выборов, так как не признают легитимность итогов выборов 31 октября. Восемь оппозиционных партий, которые перебороли однопроцентный барьер, отказываются получать депутатские мандаты, утверждая, что выборы сфальсифицированы и на самом деле у них больше поддержки населения, чем в итогах ЦИК. Среди оппозиционных партий есть такие, кто категорически против возвращения Саакашвили в Грузию и не намерены его поддерживать. Против Саакашвили в Грузии возбуждено ряд уголовных дел, по некоторым из них он заочно осужден. В Минюсте обещают задержать его сразу же после пересечения границы.
https://ria.ru/20201106/saakashvili-1583399744.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
михаил саакашвили, грузия, в мире
ТБИЛИСИ, 10 ноя - РИА Новости.
Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили
заявил, что если грузинская оппозиция пригласит его, он готов вернуться на родину, но не желает занимать высокопоставленные должности, а лишь хочет заняться своим огородом.
"Я не желаю никакую должность, чтобы мне не предлагали в случае победы (оппозиции), я откажусь. Я хочу быть свободным гражданином своей свободной страны. Хочу вернуться к себе на огород. Для меня является тяжелым то, что на протяжении восьми лет меня не впускают в страну, которую я люблю больше жизни",- заявил Саакашвили в ходе видеообращения в социальной сети Facebook.
Он сообщил, что никогда не свыкнется с тем, что не сможет вернуться на родину. Саакашвили заявил, что готов прилететь вместе с представителями международных СМИ.
В Грузии оппозиция проводит совместные акции протеста с требованием назначения новых парламентских выборов, так как не признают легитимность итогов выборов 31 октября. Восемь оппозиционных партий, которые перебороли однопроцентный барьер, отказываются получать депутатские мандаты, утверждая, что выборы сфальсифицированы и на самом деле у них больше поддержки населения, чем в итогах ЦИК.
Среди оппозиционных партий есть такие, кто категорически против возвращения Саакашвили в Грузию и не намерены его поддерживать. Против Саакашвили в Грузии возбуждено ряд уголовных дел, по некоторым из них он заочно осужден. В Минюсте обещают задержать его сразу же после пересечения границы.