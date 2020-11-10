https://ria.ru/20201110/saakashvili-1583856829.html

Саакашвили захотел вернуться на свой огород в Грузии

Саакашвили захотел вернуться на свой огород в Грузии

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что если грузинская оппозиция пригласит его, он готов вернуться на родину, но не желает занимать... РИА Новости, 10.11.2020

2020-11-10T05:14

2020-11-10T05:14

2020-11-10T05:35

михаил саакашвили

грузия

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/155603/01/1556030178_0:143:3004:1832_1400x0_80_0_0_ae3a9207975c2cf7c03d6dfe91f1411b.jpg

ТБИЛИСИ, 10 ноя - РИА Новости. Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что если грузинская оппозиция пригласит его, он готов вернуться на родину, но не желает занимать высокопоставленные должности, а лишь хочет заняться своим огородом.Он сообщил, что никогда не свыкнется с тем, что не сможет вернуться на родину. Саакашвили заявил, что готов прилететь вместе с представителями международных СМИ.В Грузии оппозиция проводит совместные акции протеста с требованием назначения новых парламентских выборов, так как не признают легитимность итогов выборов 31 октября. Восемь оппозиционных партий, которые перебороли однопроцентный барьер, отказываются получать депутатские мандаты, утверждая, что выборы сфальсифицированы и на самом деле у них больше поддержки населения, чем в итогах ЦИК. Среди оппозиционных партий есть такие, кто категорически против возвращения Саакашвили в Грузию и не намерены его поддерживать. Против Саакашвили в Грузии возбуждено ряд уголовных дел, по некоторым из них он заочно осужден. В Минюсте обещают задержать его сразу же после пересечения границы.

https://ria.ru/20201106/saakashvili-1583399744.html

грузия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

михаил саакашвили, грузия, в мире