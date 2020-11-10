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Саакашвили захотел вернуться на свой огород в Грузии
Саакашвили захотел вернуться на свой огород в Грузии
Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что если грузинская оппозиция пригласит его, он готов вернуться на родину, но не желает занимать... РИА Новости, 10.11.2020
2020-11-10T05:14
2020-11-10T05:35
михаил саакашвили
грузия
в мире
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ТБИЛИСИ, 10 ноя - РИА Новости. Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что если грузинская оппозиция пригласит его, он готов вернуться на родину, но не желает занимать высокопоставленные должности, а лишь хочет заняться своим огородом.Он сообщил, что никогда не свыкнется с тем, что не сможет вернуться на родину. Саакашвили заявил, что готов прилететь вместе с представителями международных СМИ.В Грузии оппозиция проводит совместные акции протеста с требованием назначения новых парламентских выборов, так как не признают легитимность итогов выборов 31 октября. Восемь оппозиционных партий, которые перебороли однопроцентный барьер, отказываются получать депутатские мандаты, утверждая, что выборы сфальсифицированы и на самом деле у них больше поддержки населения, чем в итогах ЦИК. Среди оппозиционных партий есть такие, кто категорически против возвращения Саакашвили в Грузию и не намерены его поддерживать. Против Саакашвили в Грузии возбуждено ряд уголовных дел, по некоторым из них он заочно осужден. В Минюсте обещают задержать его сразу же после пересечения границы.
https://ria.ru/20201106/saakashvili-1583399744.html
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михаил саакашвили, грузия, в мире

Саакашвили захотел вернуться на свой огород в Грузии

05:14 10.11.2020 (обновлено: 05:35 10.11.2020)
 
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЛидер политической партии "Движение новых сил" Михаил Саакашвил
Лидер политической партии Движение новых сил Михаил Саакашвил - РИА Новости, 1920, 10.11.2020
© РИА Новости / Стрингер
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ТБИЛИСИ, 10 ноя - РИА Новости. Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что если грузинская оппозиция пригласит его, он готов вернуться на родину, но не желает занимать высокопоставленные должности, а лишь хочет заняться своим огородом.

"Я не желаю никакую должность, чтобы мне не предлагали в случае победы (оппозиции), я откажусь. Я хочу быть свободным гражданином своей свободной страны. Хочу вернуться к себе на огород. Для меня является тяжелым то, что на протяжении восьми лет меня не впускают в страну, которую я люблю больше жизни",- заявил Саакашвили в ходе видеообращения в социальной сети Facebook.

Он сообщил, что никогда не свыкнется с тем, что не сможет вернуться на родину. Саакашвили заявил, что готов прилететь вместе с представителями международных СМИ.
В Грузии оппозиция проводит совместные акции протеста с требованием назначения новых парламентских выборов, так как не признают легитимность итогов выборов 31 октября. Восемь оппозиционных партий, которые перебороли однопроцентный барьер, отказываются получать депутатские мандаты, утверждая, что выборы сфальсифицированы и на самом деле у них больше поддержки населения, чем в итогах ЦИК.
Среди оппозиционных партий есть такие, кто категорически против возвращения Саакашвили в Грузию и не намерены его поддерживать. Против Саакашвили в Грузии возбуждено ряд уголовных дел, по некоторым из них он заочно осужден. В Минюсте обещают задержать его сразу же после пересечения границы.
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