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Рязанская область
Рязанская область
https://ria.ru/20201110/ryazan-1584017787.html
Глава МЭР: Рязанская область среди лидеров по производительности труда
Глава МЭР: Рязанская область среди лидеров по производительности труда
Рязанская область является одним из лидеров в стране по производительности труда, заявил во вторник в ходе рабочей поездки в регион глава Минэкономразвития РФ... РИА Новости, 10.11.2020
2020-11-10T22:35
2020-11-10T22:35
рязанская область
николай любимов
максим решетников
технониколь
рязанская область
технологии
экономика
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РЯЗАНЬ, 10 ноя - РИА Новости. Рязанская область является одним из лидеров в стране по производительности труда, заявил во вторник в ходе рабочей поездки в регион глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников.Решетников в ходе поездки вместе с губернатором Николаем Любимовым посетил ряд предприятий промышленности региона. В частности, Решетников осмотрел производственные площадки ООО "ВЕГА-Рязань" и филиала ООО "Завод "Лоджикруф" ПИР корпорации "ТехноНИКОЛЬ". Глава Минэкономразвития оценил практические результаты работы по реализации задач национального проекта "Производительность труда и поддержка занятости"."Мне очень понравились рязанские предприятия, на которых я побывал сегодня. Рязанская область – один из лидеров в стране по производительности труда. В настоящее время более 60 предприятий региона участвуют в национальном проекте. Предприятия стартовали при поддержке центров компетенций, а сейчас они уже почувствовали вкус и самостоятельно двигаются дальше в этом направлении, по принципам постоянного улучшения. Собственники этих предприятий сегодня демонстрируют совсем другое понимание и качество управления", - сказал Решетников.Глава Минэкономразвития и губернатор ознакомились с работой АНО "Агентство развития производственных систем и компетенций", который включает в себя комплекс специализированных центров, позволяющих оказывать всестороннюю поддержку бизнесу на всех этапах создания и развития предприятий и организаций. Предусмотрены как инструменты финансовой помощи, так и возможности обучения.Решетников и Любимов ознакомились с работой "Фабрики процессов" – обучающей площадки, которая позволяет получать практические навыки для грамотного выстраивания производственных процессов, в том числе с использованием инструментов бережливого производства. Также они посетили АНО "Центр бизнеса Рязанской области", где им были показаны цифровые инновационные возможности поддержки, проекты кооперации бизнеса в сфере производства.Министр положительно оценил организацию и деятельность инфраструктуры поддержки бизнеса в Рязанской области, а также меры дополнительной поддержки, которые приняты и реализуются на региональном уровне. Говоря о собственном положительном опыте области, Решетников дал поручение заместителю директора департамента инвестиционной политики и развития предпринимательства Минэкономразвития Олесе Тетериной проработать вопросы возможного расширения пакета инструментов поддержки также на федеральном уровне.
https://ria.ru/20201110/biznes-1584015588.html
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николай любимов, максим решетников, технониколь, рязанская область, технологии, экономика

Глава МЭР: Рязанская область среди лидеров по производительности труда

22:35 10.11.2020
 
© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкМинистр экономического развития РФ Максим Решетников
Министр экономического развития РФ Максим Решетников - РИА Новости, 1920, 10.11.2020
© РИА Новости / Александр Астафьев
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РЯЗАНЬ, 10 ноя - РИА Новости. Рязанская область является одним из лидеров в стране по производительности труда, заявил во вторник в ходе рабочей поездки в регион глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников.
Решетников в ходе поездки вместе с губернатором Николаем Любимовым посетил ряд предприятий промышленности региона. В частности, Решетников осмотрел производственные площадки ООО "ВЕГА-Рязань" и филиала ООО "Завод "Лоджикруф" ПИР корпорации "ТехноНИКОЛЬ". Глава Минэкономразвития оценил практические результаты работы по реализации задач национального проекта "Производительность труда и поддержка занятости".
Губернатор Рязанской области Николай Любимов - РИА Новости, 1920, 10.11.2020
22:11Рязанская область
Нацпроект помог объединиться власти и бизнесу, заявил Любимов
"Мне очень понравились рязанские предприятия, на которых я побывал сегодня. Рязанская область – один из лидеров в стране по производительности труда. В настоящее время более 60 предприятий региона участвуют в национальном проекте. Предприятия стартовали при поддержке центров компетенций, а сейчас они уже почувствовали вкус и самостоятельно двигаются дальше в этом направлении, по принципам постоянного улучшения. Собственники этих предприятий сегодня демонстрируют совсем другое понимание и качество управления", - сказал Решетников.
Глава Минэкономразвития и губернатор ознакомились с работой АНО "Агентство развития производственных систем и компетенций", который включает в себя комплекс специализированных центров, позволяющих оказывать всестороннюю поддержку бизнесу на всех этапах создания и развития предприятий и организаций. Предусмотрены как инструменты финансовой помощи, так и возможности обучения.
Губернатор Рязанской области Николай Любимов во время встречи с Дмитрием Медведевым - РИА Новости, 1920, 10.11.2020
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Решетников и Любимов ознакомились с работой "Фабрики процессов" – обучающей площадки, которая позволяет получать практические навыки для грамотного выстраивания производственных процессов, в том числе с использованием инструментов бережливого производства. Также они посетили АНО "Центр бизнеса Рязанской области", где им были показаны цифровые инновационные возможности поддержки, проекты кооперации бизнеса в сфере производства.
Министр положительно оценил организацию и деятельность инфраструктуры поддержки бизнеса в Рязанской области, а также меры дополнительной поддержки, которые приняты и реализуются на региональном уровне. Говоря о собственном положительном опыте области, Решетников дал поручение заместителю директора департамента инвестиционной политики и развития предпринимательства Минэкономразвития Олесе Тетериной проработать вопросы возможного расширения пакета инструментов поддержки также на федеральном уровне.

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