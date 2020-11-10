https://ria.ru/20201110/rogozin-1583986671.html

Рогозин пообещал сочинить новые песни

Рогозин пообещал сочинить новые песни

Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин назвал сочинение песен отдушиной и заявил о планах продолжить заниматься творчеством. РИА Новости, 10.11.2020

2020-11-10T18:20

2020-11-10T18:20

2020-11-10T18:52

россия

восточный

космос - риа наука

роскосмос

дмитрий рогозин

общество

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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин назвал сочинение песен отдушиной и заявил о планах продолжить заниматься творчеством."Я эти стихи от души писал. О войне, о моей стране, людях, с кем имею честь работать. Писал в самолетах во время 7-8-часовых перелетов на космодром Восточный, когда остальные коллеги отдыхали. Показал готовые песни своим давним знакомым, творчество которых уважаю. Им песни понравились. Это даже не проект, а просто хобби, отдушина. Поэтому писал и буду писать дальше", - написал Рогозин на своей странице в Facebook.Ранее стало известно, что госкорпорация "Роскосмос" открыла на сайте раздел с песнями Рогозина. В разделе "Песни о космосе" можно прослушать онлайн, скачать и посмотреть клипы на песни генерального директора, его жены Татьяны и других авторов. Среди них композиции "Рвем небо мы в клочья", "Над Землей летит корабль", "Не стреляй!".Как пояснили РИА Новости в пресс-службе "Роскосмоса", раздел с песнями будет постепенно дополняться другими музыкальными композициями "различных авторов".Ранее сообщалось, что песни Рогозина на День космонавтики в 2019 году прозвучали в Кремлевском дворце.В июне 2020 года Рогозин стал одним из создателей кантаты, посвященной Великой Отечественной войне. Для нее он написал стихи.

https://ria.ru/20190405/1552409353.html

https://radiosputnik.ria.ru/20201026/rogozin-1581651966.html

https://ria.ru/20190812/1557430312.html

россия

восточный

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, восточный, космос - риа наука, роскосмос, дмитрий рогозин, общество