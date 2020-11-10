Рогозин пообещал сочинить новые песни
18:20 10.11.2020 (обновлено: 18:52 10.11.2020)
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкГенеральный директор госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин
МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин назвал сочинение песен отдушиной и заявил о планах продолжить заниматься творчеством.
"Я эти стихи от души писал. О войне, о моей стране, людях, с кем имею честь работать. Писал в самолетах во время 7-8-часовых перелетов на космодром Восточный, когда остальные коллеги отдыхали. Показал готовые песни своим давним знакомым, творчество которых уважаю. Им песни понравились. Это даже не проект, а просто хобби, отдушина. Поэтому писал и буду писать дальше", - написал Рогозин на своей странице в Facebook.
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Ранее стало известно, что госкорпорация "Роскосмос" открыла на сайте раздел с песнями Рогозина. В разделе "Песни о космосе" можно прослушать онлайн, скачать и посмотреть клипы на песни генерального директора, его жены Татьяны и других авторов. Среди них композиции "Рвем небо мы в клочья", "Над Землей летит корабль", "Не стреляй!".
Как пояснили РИА Новости в пресс-службе "Роскосмоса", раздел с песнями будет постепенно дополняться другими музыкальными композициями "различных авторов".
Ранее сообщалось, что песни Рогозина на День космонавтики в 2019 году прозвучали в Кремлевском дворце.
В июне 2020 года Рогозин стал одним из создателей кантаты, посвященной Великой Отечественной войне. Для нее он написал стихи.
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