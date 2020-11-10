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Рогозин пообещал сочинить новые песни
Рогозин пообещал сочинить новые песни
Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин назвал сочинение песен отдушиной и заявил о планах продолжить заниматься творчеством. РИА Новости, 10.11.2020
2020-11-10T18:20
2020-11-10T18:52
россия
восточный
космос - риа наука
роскосмос
дмитрий рогозин
общество
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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин назвал сочинение песен отдушиной и заявил о планах продолжить заниматься творчеством."Я эти стихи от души писал. О войне, о моей стране, людях, с кем имею честь работать. Писал в самолетах во время 7-8-часовых перелетов на космодром Восточный, когда остальные коллеги отдыхали. Показал готовые песни своим давним знакомым, творчество которых уважаю. Им песни понравились. Это даже не проект, а просто хобби, отдушина. Поэтому писал и буду писать дальше", - написал Рогозин на своей странице в Facebook.Ранее стало известно, что госкорпорация "Роскосмос" открыла на сайте раздел с песнями Рогозина. В разделе "Песни о космосе" можно прослушать онлайн, скачать и посмотреть клипы на песни генерального директора, его жены Татьяны и других авторов. Среди них композиции "Рвем небо мы в клочья", "Над Землей летит корабль", "Не стреляй!".Как пояснили РИА Новости в пресс-службе "Роскосмоса", раздел с песнями будет постепенно дополняться другими музыкальными композициями "различных авторов".Ранее сообщалось, что песни Рогозина на День космонавтики в 2019 году прозвучали в Кремлевском дворце.В июне 2020 года Рогозин стал одним из создателей кантаты, посвященной Великой Отечественной войне. Для нее он написал стихи.
https://ria.ru/20190405/1552409353.html
https://radiosputnik.ria.ru/20201026/rogozin-1581651966.html
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россия, восточный, космос - риа наука, роскосмос, дмитрий рогозин, общество

Рогозин пообещал сочинить новые песни

18:20 10.11.2020 (обновлено: 18:52 10.11.2020)
 
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкГенеральный директор госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин
Генеральный директор госкорпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин - РИА Новости, 1920, 10.11.2020
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин назвал сочинение песен отдушиной и заявил о планах продолжить заниматься творчеством.
"Я эти стихи от души писал. О войне, о моей стране, людях, с кем имею честь работать. Писал в самолетах во время 7-8-часовых перелетов на космодром Восточный, когда остальные коллеги отдыхали. Показал готовые песни своим давним знакомым, творчество которых уважаю. Им песни понравились. Это даже не проект, а просто хобби, отдушина. Поэтому писал и буду писать дальше", - написал Рогозин на своей странице в Facebook.
Генеральный директор госкорпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин - РИА Новости, 1920, 05.04.2019
5 апреля 2019, 09:41РИА Наука
Рогозин предложил вариант гимна для Байконура
Ранее стало известно, что госкорпорация "Роскосмос" открыла на сайте раздел с песнями Рогозина. В разделе "Песни о космосе" можно прослушать онлайн, скачать и посмотреть клипы на песни генерального директора, его жены Татьяны и других авторов. Среди них композиции "Рвем небо мы в клочья", "Над Землей летит корабль", "Не стреляй!".
Как пояснили РИА Новости в пресс-службе "Роскосмоса", раздел с песнями будет постепенно дополняться другими музыкальными композициями "различных авторов".
Астронавты космической программы Артемида на Луне в представлении художника - РИА Новости, 1920, 26.10.2020
26 октября, 19:46
Дойдем до "жвачки на Луне". Рогозин призвал не повторять за США в космосе
Ранее сообщалось, что песни Рогозина на День космонавтики в 2019 году прозвучали в Кремлевском дворце.
В июне 2020 года Рогозин стал одним из создателей кантаты, посвященной Великой Отечественной войне. Для нее он написал стихи.
Робот Федор - РИА Новости, 1920, 12.08.2019
12 августа 2019, 22:50
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РоссиявосточныйКосмос - РИА НаукаРоскосмосДмитрий РогозинОбщество
 
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