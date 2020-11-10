https://ria.ru/20201110/reydy-1583932285.html

Власти Москвы будут проводить рейды по ночным развлекательным заведениям

Власти Москвы будут проводить рейды по ночным развлекательным заведениям

Власти Москвы будут проводить рейды по ночным развлекательным заведениям, в случае несоблюдения указа мэра о приостановки деятельности предусмотрен штраф,... РИА Новости, 10.11.2020

2020-11-10T14:42

2020-11-10T14:42

2020-11-10T14:44

коронавирус в россии

коронавирусы

алексей немерюк

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коронавирус covid-19

москва

общество

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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Власти Москвы будут проводить рейды по ночным развлекательным заведениям, в случае несоблюдения указа мэра о приостановки деятельности предусмотрен штраф, сообщил РИА Новости руководитель департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.Ранее мэр Москвы Сергей Собянин из-за ситуации с коронавирусом ввел новые ограничениях в Москве с 13 ноября до 15 января. В частности, ресторанам, кафе, барам, клубам, караоке, боулингам, дискотекам с 23.00 до 6.00 запрещено обслуживать посетителей."Мы будем проводить рейды по соблюдению ночными развлекательными заведениями указа мэра о приостановке деятельности с 23 00 до 6 утра. В случае, если организации не выполняют требования, то они могут быть оштрафованы", — сообщил Немерюк.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201110/koronavirus-1583884189.html

москва

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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