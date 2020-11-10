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Власти Москвы будут проводить рейды по ночным развлекательным заведениям
Власти Москвы будут проводить рейды по ночным развлекательным заведениям
Власти Москвы будут проводить рейды по ночным развлекательным заведениям, в случае несоблюдения указа мэра о приостановки деятельности предусмотрен штраф,... РИА Новости, 10.11.2020
2020-11-10T14:42
2020-11-10T14:44
коронавирус в россии
коронавирусы
алексей немерюк
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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Власти Москвы будут проводить рейды по ночным развлекательным заведениям, в случае несоблюдения указа мэра о приостановки деятельности предусмотрен штраф, сообщил РИА Новости руководитель департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.Ранее мэр Москвы Сергей Собянин из-за ситуации с коронавирусом ввел новые ограничениях в Москве с 13 ноября до 15 января. В частности, ресторанам, кафе, барам, клубам, караоке, боулингам, дискотекам с 23.00 до 6.00 запрещено обслуживать посетителей."Мы будем проводить рейды по соблюдению ночными развлекательными заведениями указа мэра о приостановке деятельности с 23 00 до 6 утра. В случае, если организации не выполняют требования, то они могут быть оштрафованы", — сообщил Немерюк.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, коронавирусы, алексей немерюк, коронавирус covid-19, москва, общество

Власти Москвы будут проводить рейды по ночным развлекательным заведениям

14:42 10.11.2020 (обновлено: 14:44 10.11.2020)
 
© РИА Новости / Кирилл КаллиниковМагазины и кафе в вечернее время
Магазины и кафе в вечернее время - РИА Новости, 1920, 10.11.2020
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Власти Москвы будут проводить рейды по ночным развлекательным заведениям, в случае несоблюдения указа мэра о приостановки деятельности предусмотрен штраф, сообщил РИА Новости руководитель департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин из-за ситуации с коронавирусом ввел новые ограничениях в Москве с 13 ноября до 15 января. В частности, ресторанам, кафе, барам, клубам, караоке, боулингам, дискотекам с 23.00 до 6.00 запрещено обслуживать посетителей.
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"Мы будем проводить рейды по соблюдению ночными развлекательными заведениями указа мэра о приостановке деятельности с 23 00 до 6 утра. В случае, если организации не выполняют требования, то они могут быть оштрафованы", — сообщил Немерюк.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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