https://ria.ru/20201110/restorany-1584008522.html
В новогоднюю ночь все московские рестораны будут закрыты
В новогоднюю ночь все московские рестораны будут закрыты
Все рестораны в новогоднюю ночь в Москве работать не будут, сообщил глава столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк. РИА Новости, 10.11.2020
2020-11-10T21:08
2020-11-10T21:08
2020-11-10T22:44
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общество
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МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Все рестораны в новогоднюю ночь в Москве работать не будут, сообщил глава столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк."Новый год будет, он никуда не денется, он наступит по плану, 31 декабря, но, к сожалению, видимо, в несколько более скромном формате. Большинство ресторанов в ночное время работать не будут, вернее, не большинство, а все", — сказал Немерюк в эфире канала "Россия 24".Он уточнил, что культурная программа, которая в новогоднюю ночь проходила в этих заведениях, в этом году не состоится."Мы заранее предупредили всех бизнесменов об этом, для того чтобы они могли планировать свой график на новогоднюю ночь, ну а в целом отметить Новый год можно будет и 31-го (декабря), и 1-го (января), и в другие дни во всех ресторанах Москвы, но за исключением ночного времени", — добавил Немерюк.При этом речи о полном локдауне ресторанного бизнеса в Москве пока не идет.Ранее днем мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о введении в городе дополнительных ограничений из-за ситуации с распространением коронавируса.C 23:00 до 6:00 не будут обслуживать посетителей ресторанов, кафе и баров, однако торговля навынос и доставка сохранятся. Студентов вузов и колледжей переводят на дистанционку. Транспортные карты учащихся временно заблокируют. Максимальную вместимость в театрах, кинотеатрах и концертных залах сократили до 25 процентов от общего числа мест. Проведение культурных, развлекательных и просветительских мероприятий приостановлено. На паузе работа детских лагерей дневного пребывания и детских развлекательных центров, расположенных в зданиях. Развлечения для детей возможны на открытом воздухе.Всем организациям, обслуживающим граждан, также рекомендовали ввести систему чек-инов.Ограничения будут действовать с 13 ноября по 15 января 2021 года.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201110/ogranicheniya-1583970721.html
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, москва, общество
МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости.
Все рестораны в новогоднюю ночь в Москве
работать не будут, сообщил глава столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк
.
"Новый год будет, он никуда не денется, он наступит по плану, 31 декабря, но, к сожалению, видимо, в несколько более скромном формате. Большинство ресторанов в ночное время работать не будут, вернее, не большинство, а все", — сказал Немерюк в эфире канала "Россия 24"
.
Он уточнил, что культурная программа, которая в новогоднюю ночь проходила в этих заведениях, в этом году не состоится.
"Мы заранее предупредили всех бизнесменов об этом, для того чтобы они могли планировать свой график на новогоднюю ночь, ну а в целом отметить Новый год можно будет и 31-го (декабря), и 1-го (января), и в другие дни во всех ресторанах Москвы, но за исключением ночного времени", — добавил Немерюк.
При этом речи о полном локдауне ресторанного бизнеса в Москве пока не идет.
Ранее днем мэр Москвы Сергей Собянин
сообщил о введении в городе дополнительных ограничений из-за ситуации с распространением коронавируса.
C 23:00 до 6:00 не будут обслуживать посетителей ресторанов, кафе и баров, однако торговля навынос и доставка сохранятся. Студентов вузов и колледжей переводят на дистанционку. Транспортные карты учащихся временно заблокируют. Максимальную вместимость в театрах, кинотеатрах и концертных залах сократили до 25 процентов от общего числа мест. Проведение культурных, развлекательных и просветительских мероприятий приостановлено.
На паузе работа детских лагерей дневного пребывания и детских развлекательных центров, расположенных в зданиях. Развлечения для детей возможны на открытом воздухе.
Всем организациям, обслуживающим граждан, также рекомендовали ввести систему чек-инов.
Ограничения будут действовать с 13 ноября по 15 января 2021 года.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.