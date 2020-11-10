https://ria.ru/20201110/remont-1583939128.html
Программу ремонта улиц в малых поселениях разработают на Вологодчине
Программу ремонта улиц в малых поселениях разработают на Вологодчине
Депутаты фракции "Единая Россия" совместно с правительством Вологодской области к февралю 2021 года разработают и представят программу по ремонту улиц в малых... РИА Новости, 10.11.2020
2020-11-10T15:02
2020-11-10T15:02
2020-11-10T15:02
вологодская область
андрей луценко
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/149409/91/1494099125_0:145:3123:1902_1400x0_80_0_0_6a9b542822e74eeae8f2462bce88e323.jpg
ВОЛОГДА, 10 ноя - РИА Новости. Депутаты фракции "Единая Россия" совместно с правительством Вологодской области к февралю 2021 года разработают и представят программу по ремонту улиц в малых населенных пунктах, сообщает пресс-служба Законодательного собрания области.Решение разработать такую программу принято на встрече депутатов и губернатора региона Олега Кувшинникова."Первая встреча проведена, на ней предложено создать программу по ремонту центральных улиц усадьб сельских поселений, рассчитанную на три года. Мы планируем, что она стартует в 2021 году. Для этого нужно провести широкомасштабное обсуждение с жителями в районах, а после этого - определить первоочередные объекты и необходимое финансирование в бюджете в 2021 году" - сообщил спикер областного Заксобрания Андрей Луценко Депутат Заксобрания области Александр Гордеев также предложил вынести программу асфальтирования улиц в сельских населенных пунктах на всенародное обсуждение, а Алексей Маслов – использовать для этого онлайн-форматы.
https://ria.ru/20201106/informatsiya-1583444557.html
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/149409/91/1494099125_197:0:2926:2047_1400x0_80_0_0_036fe62250f152e6ec8f72b0cfccca39.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
андрей луценко
ВОЛОГДА, 10 ноя - РИА Новости. Депутаты фракции "Единая Россия" совместно с правительством Вологодской области к февралю 2021 года разработают и представят программу по ремонту улиц в малых населенных пунктах, сообщает пресс-служба Законодательного собрания области.
Решение разработать такую программу принято на встрече депутатов и губернатора региона Олега Кувшинникова
.
"Первая встреча проведена, на ней предложено создать программу по ремонту центральных улиц усадьб сельских поселений, рассчитанную на три года. Мы планируем, что она стартует в 2021 году. Для этого нужно провести широкомасштабное обсуждение с жителями в районах, а после этого - определить первоочередные объекты и необходимое финансирование в бюджете в 2021 году" - сообщил спикер областного Заксобрания Андрей Луценко Депутат Заксобрания области Александр Гордеев также предложил вынести программу асфальтирования улиц в сельских населенных пунктах на всенародное обсуждение, а Алексей Маслов – использовать для этого онлайн-форматы.