https://ria.ru/20201110/remont-1583939128.html

Программу ремонта улиц в малых поселениях разработают на Вологодчине

Программу ремонта улиц в малых поселениях разработают на Вологодчине

Депутаты фракции "Единая Россия" совместно с правительством Вологодской области к февралю 2021 года разработают и представят программу по ремонту улиц в малых... РИА Новости, 10.11.2020

2020-11-10T15:02

2020-11-10T15:02

2020-11-10T15:02

вологодская область

андрей луценко

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ВОЛОГДА, 10 ноя - РИА Новости. Депутаты фракции "Единая Россия" совместно с правительством Вологодской области к февралю 2021 года разработают и представят программу по ремонту улиц в малых населенных пунктах, сообщает пресс-служба Законодательного собрания области.Решение разработать такую программу принято на встрече депутатов и губернатора региона Олега Кувшинникова."Первая встреча проведена, на ней предложено создать программу по ремонту центральных улиц усадьб сельских поселений, рассчитанную на три года. Мы планируем, что она стартует в 2021 году. Для этого нужно провести широкомасштабное обсуждение с жителями в районах, а после этого - определить первоочередные объекты и необходимое финансирование в бюджете в 2021 году" - сообщил спикер областного Заксобрания Андрей Луценко Депутат Заксобрания области Александр Гордеев также предложил вынести программу асфальтирования улиц в сельских населенных пунктах на всенародное обсуждение, а Алексей Маслов – использовать для этого онлайн-форматы.

https://ria.ru/20201106/informatsiya-1583444557.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

андрей луценко