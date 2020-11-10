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Вологодская область
https://ria.ru/20201110/remont-1583939128.html
Программу ремонта улиц в малых поселениях разработают на Вологодчине
Программу ремонта улиц в малых поселениях разработают на Вологодчине
Депутаты фракции "Единая Россия" совместно с правительством Вологодской области к февралю 2021 года разработают и представят программу по ремонту улиц в малых... РИА Новости, 10.11.2020
2020-11-10T15:02
2020-11-10T15:02
вологодская область
андрей луценко
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ВОЛОГДА, 10 ноя - РИА Новости. Депутаты фракции "Единая Россия" совместно с правительством Вологодской области к февралю 2021 года разработают и представят программу по ремонту улиц в малых населенных пунктах, сообщает пресс-служба Законодательного собрания области.Решение разработать такую программу принято на встрече депутатов и губернатора региона Олега Кувшинникова."Первая встреча проведена, на ней предложено создать программу по ремонту центральных улиц усадьб сельских поселений, рассчитанную на три года. Мы планируем, что она стартует в 2021 году. Для этого нужно провести широкомасштабное обсуждение с жителями в районах, а после этого - определить первоочередные объекты и необходимое финансирование в бюджете в 2021 году" - сообщил спикер областного Заксобрания Андрей Луценко Депутат Заксобрания области Александр Гордеев также предложил вынести программу асфальтирования улиц в сельских населенных пунктах на всенародное обсуждение, а Алексей Маслов – использовать для этого онлайн-форматы.
https://ria.ru/20201106/informatsiya-1583444557.html
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60
андрей луценко

Программу ремонта улиц в малых поселениях разработают на Вологодчине

15:02 10.11.2020
 
© РИА Новости / Константин Чалабов / Перейти в фотобанкЯма на дороге
Яма на дороге - РИА Новости, 1920, 10.11.2020
© РИА Новости / Константин Чалабов
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ВОЛОГДА, 10 ноя - РИА Новости. Депутаты фракции "Единая Россия" совместно с правительством Вологодской области к февралю 2021 года разработают и представят программу по ремонту улиц в малых населенных пунктах, сообщает пресс-служба Законодательного собрания области.
Решение разработать такую программу принято на встрече депутатов и губернатора региона Олега Кувшинникова.
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"Первая встреча проведена, на ней предложено создать программу по ремонту центральных улиц усадьб сельских поселений, рассчитанную на три года. Мы планируем, что она стартует в 2021 году. Для этого нужно провести широкомасштабное обсуждение с жителями в районах, а после этого - определить первоочередные объекты и необходимое финансирование в бюджете в 2021 году" - сообщил спикер областного Заксобрания Андрей Луценко Депутат Заксобрания области Александр Гордеев также предложил вынести программу асфальтирования улиц в сельских населенных пунктах на всенародное обсуждение, а Алексей Маслов – использовать для этого онлайн-форматы.
 
Вологодская областьАндрей Луценко
 
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