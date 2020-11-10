https://ria.ru/20201110/rekonstruktsiya-1583873222.html

Губернатор Приамурья рассказал о реконструкции площади в Благовещенске

Губернатор Приамурья рассказал о реконструкции площади в Благовещенске

Часть площади имени Ленина открыли после масштабной реконструкции в Благовещенске, губернатор Приамурья Василий Орлов отметил, что здесь "использованы хорошие... РИА Новости, 10.11.2020

2020-11-10T10:13

2020-11-10T10:13

2020-11-10T10:13

василий орлов

амурская область

благовещенск

общество

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 10 ноя - РИА Новости. Часть площади имени Ленина открыли после масштабной реконструкции в Благовещенске, губернатор Приамурья Василий Орлов отметил, что здесь "использованы хорошие проектные решения, которые применены в лучших городах России, в Европе"."В Благовещенске открыли часть площади имени Ленина после масштабной реконструкции. Работы завершились в районе центральной площади Благовещенска и сквера имени Мухина. На остальной территории набережной работы продолжаются", - сообщает правительство Амурской области.Реконструкция главной площади областного центра Приамурья - первая часть проекта "Трибуна Холл", строители уложили новую гранитную плитку вместо обычной тротуарной, сделали пешеходные дорожки, обновили освещение. Были демонтированы старые коммуникации, проложена новая ливневая канализация. Сквер имени Мухина, прилегающий к площади, также благоустроили.Губернатор Приамурья, чьи слова приводит правительство региона, отметил, что с учетом приграничного положения Благовещенска (город по реке Амур граничит с китайским Хэйхэ) площадь Ленина - не только центр города, но и лицо страны."Набережная столицы Приамурья – одна из лучших и самых красивых в России, это не только мое мнение, его разделяет большое количество людей, побывавших у нас в гостях. Необходимо, чтобы центральная площадь соответствовала этому уровню. Первую часть – реконструкцию площади – мы завершили. Но предстоит еще много работы. Здесь используются очень хорошие решения, которые применены в лучших городах России, в Европе. Весь проект мы должны завершить до 2023 года. Финансирование проектирования и строительства осуществляется из трех бюджетов – федерального, областного и городского", - приводятся в сообщении слова Орлова.Он отметил, что "Трибуна Холл" будет включать в себя несколько объектов. Планируется построить детский центр, многофункциональную площадку, новую современную сцену для проведения праздников, зону с детскими и спортивными площадками.Культурный центр с трибуной станет центральным объектом площади, универсальное сооружение можно будет использовать как смотровую площадку и трибуну для зрителей. По проекту, две площади соединит широкая аллея с сухими фонтанами, площадками для отдыха и торговыми павильонами. Зимой аллея может стать снежным городком."Строить большой городской центр "Трибуна Холл" планируется в рамках государственной программы Амурской области "Модернизация жилищно-коммунального комплекса, энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Амурской области" и муниципальной программы "Экономическое развитие города Благовещенска на 2015-2021 годы", - добавляют власти.

https://realty.ria.ru/20200930/most-1577982323.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

василий орлов, амурская область, благовещенск, общество