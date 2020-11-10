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Губернатор Приамурья рассказал о реконструкции площади в Благовещенске
Губернатор Приамурья рассказал о реконструкции площади в Благовещенске
Часть площади имени Ленина открыли после масштабной реконструкции в Благовещенске, губернатор Приамурья Василий Орлов отметил, что здесь "использованы хорошие... РИА Новости, 10.11.2020
2020-11-10T10:13
2020-11-10T10:13
василий орлов
амурская область
благовещенск
общество
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 10 ноя - РИА Новости. Часть площади имени Ленина открыли после масштабной реконструкции в Благовещенске, губернатор Приамурья Василий Орлов отметил, что здесь "использованы хорошие проектные решения, которые применены в лучших городах России, в Европе"."В Благовещенске открыли часть площади имени Ленина после масштабной реконструкции. Работы завершились в районе центральной площади Благовещенска и сквера имени Мухина. На остальной территории набережной работы продолжаются", - сообщает правительство Амурской области.Реконструкция главной площади областного центра Приамурья - первая часть проекта "Трибуна Холл", строители уложили новую гранитную плитку вместо обычной тротуарной, сделали пешеходные дорожки, обновили освещение. Были демонтированы старые коммуникации, проложена новая ливневая канализация. Сквер имени Мухина, прилегающий к площади, также благоустроили.Губернатор Приамурья, чьи слова приводит правительство региона, отметил, что с учетом приграничного положения Благовещенска (город по реке Амур граничит с китайским Хэйхэ) площадь Ленина - не только центр города, но и лицо страны."Набережная столицы Приамурья – одна из лучших и самых красивых в России, это не только мое мнение, его разделяет большое количество людей, побывавших у нас в гостях. Необходимо, чтобы центральная площадь соответствовала этому уровню. Первую часть – реконструкцию площади – мы завершили. Но предстоит еще много работы. Здесь используются очень хорошие решения, которые применены в лучших городах России, в Европе. Весь проект мы должны завершить до 2023 года. Финансирование проектирования и строительства осуществляется из трех бюджетов – федерального, областного и городского", - приводятся в сообщении слова Орлова.Он отметил, что "Трибуна Холл" будет включать в себя несколько объектов. Планируется построить детский центр, многофункциональную площадку, новую современную сцену для проведения праздников, зону с детскими и спортивными площадками.Культурный центр с трибуной станет центральным объектом площади, универсальное сооружение можно будет использовать как смотровую площадку и трибуну для зрителей. По проекту, две площади соединит широкая аллея с сухими фонтанами, площадками для отдыха и торговыми павильонами. Зимой аллея может стать снежным городком."Строить большой городской центр "Трибуна Холл" планируется в рамках государственной программы Амурской области "Модернизация жилищно-коммунального комплекса, энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Амурской области" и муниципальной программы "Экономическое развитие города Благовещенска на 2015-2021 годы", - добавляют власти.
https://realty.ria.ru/20200930/most-1577982323.html
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василий орлов, амурская область, благовещенск, общество

Губернатор Приамурья рассказал о реконструкции площади в Благовещенске

10:13 10.11.2020
 
© РИА Новости / Игорь Агеенко / Перейти в фотобанкВид на город Благовещенск
Вид на город Благовещенск - РИА Новости, 1920, 10.11.2020
© РИА Новости / Игорь Агеенко
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 10 ноя - РИА Новости. Часть площади имени Ленина открыли после масштабной реконструкции в Благовещенске, губернатор Приамурья Василий Орлов отметил, что здесь "использованы хорошие проектные решения, которые применены в лучших городах России, в Европе".
"В Благовещенске открыли часть площади имени Ленина после масштабной реконструкции. Работы завершились в районе центральной площади Благовещенска и сквера имени Мухина. На остальной территории набережной работы продолжаются", - сообщает правительство Амурской области.
Реконструкция главной площади областного центра Приамурья - первая часть проекта "Трибуна Холл", строители уложили новую гранитную плитку вместо обычной тротуарной, сделали пешеходные дорожки, обновили освещение. Были демонтированы старые коммуникации, проложена новая ливневая канализация. Сквер имени Мухина, прилегающий к площади, также благоустроили.
Губернатор Приамурья, чьи слова приводит правительство региона, отметил, что с учетом приграничного положения Благовещенска (город по реке Амур граничит с китайским Хэйхэ) площадь Ленина - не только центр города, но и лицо страны.
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"Набережная столицы Приамурья – одна из лучших и самых красивых в России, это не только мое мнение, его разделяет большое количество людей, побывавших у нас в гостях. Необходимо, чтобы центральная площадь соответствовала этому уровню. Первую часть – реконструкцию площади – мы завершили. Но предстоит еще много работы. Здесь используются очень хорошие решения, которые применены в лучших городах России, в Европе. Весь проект мы должны завершить до 2023 года. Финансирование проектирования и строительства осуществляется из трех бюджетов – федерального, областного и городского", - приводятся в сообщении слова Орлова.
Он отметил, что "Трибуна Холл" будет включать в себя несколько объектов. Планируется построить детский центр, многофункциональную площадку, новую современную сцену для проведения праздников, зону с детскими и спортивными площадками.
Культурный центр с трибуной станет центральным объектом площади, универсальное сооружение можно будет использовать как смотровую площадку и трибуну для зрителей. По проекту, две площади соединит широкая аллея с сухими фонтанами, площадками для отдыха и торговыми павильонами. Зимой аллея может стать снежным городком.
"Строить большой городской центр "Трибуна Холл" планируется в рамках государственной программы Амурской области "Модернизация жилищно-коммунального комплекса, энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Амурской области" и муниципальной программы "Экономическое развитие города Благовещенска на 2015-2021 годы", - добавляют власти.
 
Василий ОрловАмурская областьБлаговещенскОбщество
 
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