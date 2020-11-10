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МСП Банк запускает программу рефинансирования кредитов для самозанятых
МСП Банк запускает программу рефинансирования кредитов для самозанятых
МСП Банк, дочерний банк Корпорации МСП, запустил программу рефинансирования кредитов физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и... РИА Новости, 10.11.2020
2020-11-10T12:36
2020-11-10T12:36
корпорация мсп
мсп банк
новости компаний - экономика
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МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. МСП Банк, дочерний банк Корпорации МСП, запустил программу рефинансирования кредитов физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход", сообщает пресс-служба банка.Рефинансирование предоставляется по кредитам, выданным физическим лицам на развитие предпринимательской деятельности. Максимальный размер кредита составляет не более суммы рефинансируемых кредитов по данным Бюро кредитных историй, но и не более 1 миллиона рублей. При этом рефинансирование также могут получить самозанятые граждане, которые только зарегистрировались в таком статусе. Ставка зафиксирована на уровне 7,75% годовых, срок – до 3 лет. Обеспечение и залоги в рамках программы кредитования не требуются.В пресс-службе напомнили, что кредитование самозанятых МСП Банк запустил с 1 июля 2020 года и стал первым в России банком, который начал рассматривать самозанятых как особый вид организации предпринимательской деятельности.Для получения кредита в МСП Банке требуется минимальный пакет документов. В онлайн-формате заполняется заявка и анкета через систему дистанционного кредитования банка (smbfin.ru), прикладывается справка о регистрации и доходе из сервиса "Мой налог". Счет для оформления кредита может быть открыт в любом банке, уточняется в сообщении.
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корпорация мсп, мсп банк, новости компаний - экономика

МСП Банк запускает программу рефинансирования кредитов для самозанятых

12:36 10.11.2020
 
© РИА Новости / Владимир СергеевСтенд АО "МСП Банк"
Стенд АО МСП Банк - РИА Новости, 1920, 10.11.2020
© РИА Новости / Владимир Сергеев
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. МСП Банк, дочерний банк Корпорации МСП, запустил программу рефинансирования кредитов физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход", сообщает пресс-служба банка.
Рефинансирование предоставляется по кредитам, выданным физическим лицам на развитие предпринимательской деятельности. Максимальный размер кредита составляет не более суммы рефинансируемых кредитов по данным Бюро кредитных историй, но и не более 1 миллиона рублей.
При этом рефинансирование также могут получить самозанятые граждане, которые только зарегистрировались в таком статусе. Ставка зафиксирована на уровне 7,75% годовых, срок – до 3 лет. Обеспечение и залоги в рамках программы кредитования не требуются.
В пресс-службе напомнили, что кредитование самозанятых МСП Банк запустил с 1 июля 2020 года и стал первым в России банком, который начал рассматривать самозанятых как особый вид организации предпринимательской деятельности.
Для получения кредита в МСП Банке требуется минимальный пакет документов. В онлайн-формате заполняется заявка и анкета через систему дистанционного кредитования банка (smbfin.ru), прикладывается справка о регистрации и доходе из сервиса "Мой налог". Счет для оформления кредита может быть открыт в любом банке, уточняется в сообщении.
Вывеска МСП банка - РИА Новости, 1920, 29.10.2020
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Корпорация МСПМСП БанкНовости компаний - Экономика
 
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