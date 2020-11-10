https://ria.ru/20201110/reagenty-1583920749.html

Бирюков: Москва использует зимой неизрасходованные в 2019 году реагенты

Бирюков: Москва использует зимой неизрасходованные в 2019 году реагенты

В этом году в Москве будут использовать реагенты, которые не были использованы в 2019 году, это 70%, остальной запас уже тоже укомплектован, сообщил заместитель РИА Новости, 10.11.2020

2020-11-10T13:45

2020-11-10T13:45

2020-11-10T13:45

москва сегодня: мегаполис для жизни

городское хозяйство москвы

петр бирюков

москва

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МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. В этом году в Москве будут использовать реагенты, которые не были использованы в 2019 году, это 70%, остальной запас уже тоже укомплектован, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков."Мы используем те реагенты, которые с прошлого года остались у нас неиспользованными, эта цифра доходит примерно до 70%", — сказал Бирюков в эфире радио" Комсомольская правда".Он отметил, что тот недостаток, который есть, доукомплектовали, потому что "рассчитывать на то, что будет совсем теплая зима, не приходится".

https://ria.ru/20201106/blagoustroystvo-1583356182.html

москва

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

городское хозяйство москвы, петр бирюков, москва