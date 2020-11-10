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Москва Сегодня: мегаполис для жизни
https://ria.ru/20201110/reagenty-1583920749.html
Бирюков: Москва использует зимой неизрасходованные в 2019 году реагенты
Бирюков: Москва использует зимой неизрасходованные в 2019 году реагенты
В этом году в Москве будут использовать реагенты, которые не были использованы в 2019 году, это 70%, остальной запас уже тоже укомплектован, сообщил заместитель РИА Новости, 10.11.2020
2020-11-10T13:45
2020-11-10T13:45
москва сегодня: мегаполис для жизни
городское хозяйство москвы
петр бирюков
москва
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МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. В этом году в Москве будут использовать реагенты, которые не были использованы в 2019 году, это 70%, остальной запас уже тоже укомплектован, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков."Мы используем те реагенты, которые с прошлого года остались у нас неиспользованными, эта цифра доходит примерно до 70%", — сказал Бирюков в эфире радио" Комсомольская правда".Он отметил, что тот недостаток, который есть, доукомплектовали, потому что "рассчитывать на то, что будет совсем теплая зима, не приходится".
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городское хозяйство москвы, петр бирюков, москва

Бирюков: Москва использует зимой неизрасходованные в 2019 году реагенты

13:45 10.11.2020
 
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкСнегоуборочная машина обрабатывает улицу противогололедным (ПГМ) средством в Москве
Снегоуборочная машина обрабатывает улицу противогололедным (ПГМ) средством в Москве - РИА Новости, 1920, 10.11.2020
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. В этом году в Москве будут использовать реагенты, которые не были использованы в 2019 году, это 70%, остальной запас уже тоже укомплектован, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Мы используем те реагенты, которые с прошлого года остались у нас неиспользованными, эта цифра доходит примерно до 70%", — сказал Бирюков в эфире радио" Комсомольская правда".
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Он отметил, что тот недостаток, который есть, доукомплектовали, потому что "рассчитывать на то, что будет совсем теплая зима, не приходится".
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниГородское хозяйство МосквыПетр БирюковМосква
 
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