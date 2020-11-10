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Доктор Мясников обвинил россиян в разорении медицины
Доктор Мясников обвинил россиян в разорении медицины
Врач и телеведущий Александр Мясников назвал причину нехватки необходимых средств для лечения больных. У себя в тиктоке медик разместил видео, в котором обвинил РИА Новости, 10.11.2020
2020-11-10T15:00
2020-11-10T15:00
александр мясников (врач)
россия
здоровье - общество
общество
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МОСКВА, 10 ноя – РИА Новости. Врач и телеведущий Александр Мясников назвал причину нехватки необходимых средств для лечения больных. У себя в тиктоке медик разместил видео, в котором обвинил некоторых россиян в "разорении" здравоохранения.Мясников обратил внимание на случаи, когда пациенты делают ненужные и избыточные исследования — например, компьютерную томографию при головной боли или УЗИ после того, как закололо в боку."Потом мы назначаем пункции, потом мы делаем операции, а потом оказывается, что не надо было ничего этого делать", — продолжил врач. Он отметил, что подобная практика приводит к "разорению" медицины.По мнению Мясникова, последствием подобных избыточных мер становится ситуация, когда не хватает ресурсов на самое необходимое. Он добавил, что деньги "тратятся зря".Медик призвал россиян "не уподобляться обезьяне с гранатой" и не требовать ненужных методов лечения, так как они могут не только принести пользу, но и навредить.
https://ria.ru/20201110/temperatura-1583850258.html
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александр мясников (врач), россия, здоровье - общество, общество

Доктор Мясников обвинил россиян в разорении медицины

15:00 10.11.2020
 
© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкГлавврач ГКБ им. Жадкевича Александр Мясников
Главврач ГКБ им. Жадкевича Александр Мясников - РИА Новости, 1920, 10.11.2020
© РИА Новости / Владимир Песня
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МОСКВА, 10 ноя – РИА Новости. Врач и телеведущий Александр Мясников назвал причину нехватки необходимых средств для лечения больных. У себя в тиктоке медик разместил видео, в котором обвинил некоторых россиян в "разорении" здравоохранения.
Мясников обратил внимание на случаи, когда пациенты делают ненужные и избыточные исследования — например, компьютерную томографию при головной боли или УЗИ после того, как закололо в боку.
 
"Потом мы назначаем пункции, потом мы делаем операции, а потом оказывается, что не надо было ничего этого делать", — продолжил врач. Он отметил, что подобная практика приводит к "разорению" медицины.
По мнению Мясникова, последствием подобных избыточных мер становится ситуация, когда не хватает ресурсов на самое необходимое. Он добавил, что деньги "тратятся зря".
Медик призвал россиян "не уподобляться обезьяне с гранатой" и не требовать ненужных методов лечения, так как они могут не только принести пользу, но и навредить.
Александр Мясников - РИА Новости, 1920, 10.11.2020
02:36
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Александр Мясников (врач)РоссияЗдоровье - ОбществоОбщество
 
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