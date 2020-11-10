Ростехнадзор назвал причины разлива дизтоплива на норильской ТЭЦ
13:12 10.11.2020 (обновлено: 14:12 10.11.2020)
© Пресс-служба МЧС по Красноярскому краю / Перейти в фотобанкМесто разлива дизельного топлива из резервуара ТЭЦ-3 под Норильском
© Пресс-служба МЧС по Красноярскому краю
КРАСНОЯРСК, 10 ноя — РИА Новости. Разлив топлива на норильской ТЭЦ произошел из-за нарушений при строительстве и эксплуатации аварийного резервуара, сообщается на сайте Енисейского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору.
В связи с этим "часть свай не опиралась на скальный грунт, что привело к неравномерному распределению нагрузки", уточняется в релизе.
"При этом признаки деградации мерзлоты под фундаментом и на примыкающей территории не обнаружены", — добавлено в сообщении.
Авторы документа также указывают, что с 2015 года из-за ремонта резервуар перестали проверять, а в 2019-м его эксплуатацию возобновили. При этом компания не известила контролирующие органы и не соблюдала необходимые меры безопасности.
Двадцать девятого мая один из резервуаров с дизтопливом на норильской ТЭЦ-3 получил повреждения из-за резкой просадки опор фундамента, что привело к утечке около 21 тысячи тонн горючего. Нефтепродукты попали в несколько водоемов, вводился режим ЧС. Возбуждено несколько уголовных дел, идет расследование.
ТЭЦ-3 принадлежит Норильско-Таймырской энергетической компании (НТЭК) — "дочке" "Норникеля". В головной организации основной причиной аварии называли потепление в условиях вечной мерзлоты.
Росприроднадзор оценил ущерб окружающей среде почти в 148 миллиардов рублей. "Норникель" не согласился с методикой расчета и провел свою экспертизу, которая дала цифру в семь раз меньше — 21,4 миллиарда рублей.
После случившегося Владимир Путин поручил принципиально изменить природоохранное законодательство.
28 октября, 14:56"Норникель" завершил основные этапы ликвидации аварии в Норильске