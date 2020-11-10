https://ria.ru/20201110/razliv-1583912429.html

Ростехнадзор назвал причины разлива дизтоплива на норильской ТЭЦ

Ростехнадзор назвал причины разлива дизтоплива на норильской ТЭЦ

Разлив топлива на норильской ТЭЦ произошел из-за нарушений при строительстве и эксплуатации аварийного резервуара, сообщается на сайте Енисейского управления... РИА Новости, 10.11.2020

2020-11-10T13:12

2020-11-10T13:12

2020-11-10T14:12

федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)

норильск

разлив дизельного топлива в норильске

федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (ростехнадзор)

происшествия

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КРАСНОЯРСК, 10 ноя — РИА Новости. Разлив топлива на норильской ТЭЦ произошел из-за нарушений при строительстве и эксплуатации аварийного резервуара, сообщается на сайте Енисейского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору.В связи с этим "часть свай не опиралась на скальный грунт, что привело к неравномерному распределению нагрузки", уточняется в релизе."При этом признаки деградации мерзлоты под фундаментом и на примыкающей территории не обнаружены", — добавлено в сообщении.Авторы документа также указывают, что с 2015 года из-за ремонта резервуар перестали проверять, а в 2019-м его эксплуатацию возобновили. При этом компания не известила контролирующие органы и не соблюдала необходимые меры безопасности.Двадцать девятого мая один из резервуаров с дизтопливом на норильской ТЭЦ-3 получил повреждения из-за резкой просадки опор фундамента, что привело к утечке около 21 тысячи тонн горючего. Нефтепродукты попали в несколько водоемов, вводился режим ЧС. Возбуждено несколько уголовных дел, идет расследование.ТЭЦ-3 принадлежит Норильско-Таймырской энергетической компании (НТЭК) — "дочке" "Норникеля". В головной организации основной причиной аварии называли потепление в условиях вечной мерзлоты.Росприроднадзор оценил ущерб окружающей среде почти в 148 миллиардов рублей. "Норникель" не согласился с методикой расчета и провел свою экспертизу, которая дала цифру в семь раз меньше — 21,4 миллиарда рублей.После случившегося Владимир Путин поручил принципиально изменить природоохранное законодательство.

https://ria.ru/20201027/ekologiya-1581611176.html

https://ria.ru/20201028/avariya-1581936903.html

норильск

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор), норильск, разлив дизельного топлива в норильске, федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (ростехнадзор), происшествия