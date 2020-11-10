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Мишустин провел телефонный разговор с Лукашенко
Мишустин провел телефонный разговор с Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко провел телефонный разговор с российским премьером Михаилом Мишустиным, сообщил во вторник близкий к пресс-службе... РИА Новости, 10.11.2020
2020-11-10T17:05
2020-11-10T17:44
россия
михаил мишустин
александр лукашенко
белоруссия
в мире
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МИНСК, 10 ноя – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко провел телефонный разговор с российским премьером Михаилом Мишустиным, сообщил во вторник близкий к пресс-службе белорусского лидера Telegram-канал "Пул первого"."Сегодня белорусский президент и российский премьер говорили по телефону. Мишустин позвонил", - говорится в сообщении канала.По его данным, Лукашенко и Мишустин обсудили все актуальные вопросы в экономической сфере. Кроме того, шла речь о ситуации с коронавирусом COVID-19 и противодействии распространению этой инфекции.
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россия, михаил мишустин, александр лукашенко, белоруссия, в мире

Мишустин провел телефонный разговор с Лукашенко

17:05 10.11.2020 (обновлено: 17:44 10.11.2020)
 
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин, президент Белоруссии Александр Лукашенко
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин, президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 10.11.2020
© Sputnik / Виктор Толочко
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МИНСК, 10 ноя – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко провел телефонный разговор с российским премьером Михаилом Мишустиным, сообщил во вторник близкий к пресс-службе белорусского лидера Telegram-канал "Пул первого".
"Сегодня белорусский президент и российский премьер говорили по телефону. Мишустин позвонил", - говорится в сообщении канала.
По его данным, Лукашенко и Мишустин обсудили все актуальные вопросы в экономической сфере. Кроме того, шла речь о ситуации с коронавирусом COVID-19 и противодействии распространению этой инфекции.
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