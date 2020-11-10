https://ria.ru/20201110/razgovor-1583971777.html

Мишустин провел телефонный разговор с Лукашенко

Мишустин провел телефонный разговор с Лукашенко

Президент Белоруссии Александр Лукашенко провел телефонный разговор с российским премьером Михаилом Мишустиным, сообщил во вторник близкий к пресс-службе... РИА Новости, 10.11.2020

2020-11-10T17:05

2020-11-10T17:05

2020-11-10T17:44

россия

михаил мишустин

александр лукашенко

белоруссия

в мире

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МИНСК, 10 ноя – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко провел телефонный разговор с российским премьером Михаилом Мишустиным, сообщил во вторник близкий к пресс-службе белорусского лидера Telegram-канал "Пул первого"."Сегодня белорусский президент и российский премьер говорили по телефону. Мишустин позвонил", - говорится в сообщении канала.По его данным, Лукашенко и Мишустин обсудили все актуальные вопросы в экономической сфере. Кроме того, шла речь о ситуации с коронавирусом COVID-19 и противодействии распространению этой инфекции.

https://ria.ru/20201107/belaes-1583526486.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, михаил мишустин, александр лукашенко, белоруссия, в мире