https://ria.ru/20201110/razgovor-1583971777.html
Мишустин провел телефонный разговор с Лукашенко
Мишустин провел телефонный разговор с Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко провел телефонный разговор с российским премьером Михаилом Мишустиным, сообщил во вторник близкий к пресс-службе... РИА Новости, 10.11.2020
2020-11-10T17:05
2020-11-10T17:05
2020-11-10T17:44
россия
михаил мишустин
александр лукашенко
белоруссия
в мире
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МИНСК, 10 ноя – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко провел телефонный разговор с российским премьером Михаилом Мишустиным, сообщил во вторник близкий к пресс-службе белорусского лидера Telegram-канал "Пул первого"."Сегодня белорусский президент и российский премьер говорили по телефону. Мишустин позвонил", - говорится в сообщении канала.По его данным, Лукашенко и Мишустин обсудили все актуальные вопросы в экономической сфере. Кроме того, шла речь о ситуации с коронавирусом COVID-19 и противодействии распространению этой инфекции.
https://ria.ru/20201107/belaes-1583526486.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, михаил мишустин, александр лукашенко, белоруссия, в мире