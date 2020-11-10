https://ria.ru/20201110/raskhody-1585359498.html
Расходы департамента природопользования в Москве вырастут на 1,5%
Расходы департамента природопользования в Москве вырастут на 1,5%
Расходы на деятельность департамента природопользования в Москве в 2021-2023 годах, согласно проекту бюджета, возрастут на 1,5%, сообщил заместитель... РИА Новости, 10.11.2020
2020-11-10T15:53
2020-11-10T15:53
2020-11-19T14:55
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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Расходы на деятельность департамента природопользования в Москве в 2021-2023 годах, согласно проекту бюджета, возрастут на 1,5%, сообщил заместитель руководителя столичного департамента финансов Павел Дитятев, выступая на совместном заседании комиссий Мосгордумы по экологической политике и по городскому хозяйству.Он пояснил, что это средства на компенсационное озеленение, на мониторинг и мероприятия по охране окружающей среды, в том числе на организацию досуга граждан на особо охраняемых природных территориях.По его словам, в целом на экологию в бюджете заложено 243,3 миллиарда рублей.Как в свою очередь добавила начальник управления экономики и финансов, главный бухгалтер столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Нина Жалнина, в том числе в 2021-2023 годах на содержание диких животных планируется потратить 148,5 миллиона рублей - 49,5 миллиона ежегодно."Эти средства направлены на обеспечение реабилитации диких животных в центре передержки. Ежегодно в центре передержки осуществляется передержка порядка 650 диких животных. Видовой состав представлен хищными животными: львы, тигры, волки, хищными птицами, бывают и экзотические животные", - сказала Жалнина.По ее словам, ряд животных потом выпускают на природу или отдают в зоопарки, но есть животные, которые остаются в центре навсегда.Еще одно направление работы департамента - подкормка животных, обитающих на территории новой Москвы: лосей, кабанов, косуль и зайцев. "Порядка 1,5 тысячи животных в 2020 году находятся на территории новой Москвы и обеспечиваются подкормкой", - сказала Жалнина.
https://ria.ru/20201110/spasateli-1583751025.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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москва
МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Расходы на деятельность департамента природопользования в Москве в 2021-2023 годах, согласно проекту бюджета, возрастут на 1,5%, сообщил заместитель руководителя столичного департамента финансов Павел Дитятев, выступая на совместном заседании комиссий Мосгордумы по экологической политике и по городскому хозяйству.
"Говоря про финансирование экологии мы, конечно, имеем в виду расходы, которые предусматриваются на содержание и обеспечение деятельности профильного департамента природопользования и охраны окружающей среды. На предстоящую трехлетку предусмотрено 24 миллиарда 762 миллиона рублей, на 2021 год - 8 миллиардов 273 миллиона рублей, здесь нет снижения по сравнению с предыдущим периодом, все расходы сохранены, даже с небольшим ростом по итогу в 1,5%", - сказал Дитятев.
Он пояснил, что это средства на компенсационное озеленение, на мониторинг и мероприятия по охране окружающей среды, в том числе на организацию досуга граждан на особо охраняемых природных территориях.
По его словам, в целом на экологию в бюджете заложено 243,3 миллиарда рублей.
Как в свою очередь добавила начальник управления экономики и финансов, главный бухгалтер столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Нина Жалнина, в том числе в 2021-2023 годах на содержание диких животных планируется потратить 148,5 миллиона рублей - 49,5 миллиона ежегодно.
"Эти средства направлены на обеспечение реабилитации диких животных в центре передержки. Ежегодно в центре передержки осуществляется передержка порядка 650 диких животных. Видовой состав представлен хищными животными: львы, тигры, волки, хищными птицами, бывают и экзотические животные", - сказала Жалнина.
По ее словам, ряд животных потом выпускают на природу или отдают в зоопарки, но есть животные, которые остаются в центре навсегда.
Еще одно направление работы департамента - подкормка животных, обитающих на территории новой Москвы: лосей, кабанов, косуль и зайцев. "Порядка 1,5 тысячи животных в 2020 году находятся на территории новой Москвы и обеспечиваются подкормкой", - сказала Жалнина.