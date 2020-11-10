https://ria.ru/20201110/putin-1583990486.html
Путин на совещании с военными почтил память экипажа сбитого вертолета
Путин на совещании с военными почтил память экипажа сбитого вертолета
Президент России Владимир Путин на совещании с военными почтил минутой молчания память экипажа сбитого Азербайджаном вертолета. РИА Новости, 10.11.2020
2020-11-10T18:41
2020-11-10T18:41
2020-11-10T20:04
ситуация в нагорном карабахе
крушение российского вертолета в армении
ми-24
владимир путин
азербайджан
армения
в мире
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СОЧИ, 10 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на совещании с военными почтил минутой молчания память экипажа сбитого Азербайджаном вертолета."Почтим минутой молчания их память", - сказал Путин. После этого президент и все участники совещания встали из-за стола.Днем ранее Минобороны РФ объявило, что российский Ми-24 был сбит в воздушном пространстве над территорией Армении вне зоны боевых действий. Погибли два члена экипажа, один эвакуирован с травмами средней тяжести.Азербайджан вскоре признал, что случайно сбил российский вертолет, принес извинения и выразил готовность выплатить России компенсации.
https://ria.ru/20201110/pogibshie-1583988459.html
азербайджан
армения
РИА Новости
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Путин почтил минутой молчания память экипажа сбитого Азербайджаном вертолета
Президент России Владимир Путин на совещании с военными почтил минутой молчания память погибших российских летчиков - членов экипажа вертолета Ми-24, сбитого Азербайджаном.
2020-11-10T18:41
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крушение российского вертолета в армении, ми-24, владимир путин, азербайджан, армения, в мире