https://ria.ru/20201110/putin-1583990486.html

Путин на совещании с военными почтил память экипажа сбитого вертолета

Путин на совещании с военными почтил память экипажа сбитого вертолета

Президент России Владимир Путин на совещании с военными почтил минутой молчания память экипажа сбитого Азербайджаном вертолета. РИА Новости, 10.11.2020

2020-11-10T18:41

2020-11-10T18:41

2020-11-10T20:04

ситуация в нагорном карабахе

крушение российского вертолета в армении

ми-24

владимир путин

азербайджан

армения

в мире

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СОЧИ, 10 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на совещании с военными почтил минутой молчания память экипажа сбитого Азербайджаном вертолета."Почтим минутой молчания их память", - сказал Путин. После этого президент и все участники совещания встали из-за стола.Днем ранее Минобороны РФ объявило, что российский Ми-24 был сбит в воздушном пространстве над территорией Армении вне зоны боевых действий. Погибли два члена экипажа, один эвакуирован с травмами средней тяжести.Азербайджан вскоре признал, что случайно сбил российский вертолет, принес извинения и выразил готовность выплатить России компенсации.

https://ria.ru/20201110/pogibshie-1583988459.html

азербайджан

армения

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Путин почтил минутой молчания память экипажа сбитого Азербайджаном вертолета Президент России Владимир Путин на совещании с военными почтил минутой молчания память погибших российских летчиков - членов экипажа вертолета Ми-24, сбитого Азербайджаном. 2020-11-10T18:41 true PT1M07S

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крушение российского вертолета в армении, ми-24, владимир путин, азербайджан, армения, в мире