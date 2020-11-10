https://ria.ru/20201110/putin-1583973885.html
У России есть все силы для защиты своих интересов, заявил Путин
У России есть все силы для защиты своих интересов, заявил Путин
Все необходимые силы для защиты своих интересов у России есть, заявил президент страны Владимир Путин. РИА Новости, 10.11.2020
2020-11-10T17:12
2020-11-10T17:12
2020-11-10T17:12
россия
владимир путин
безопасность
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СОЧИ, 10 ноя - РИА Новости. Все необходимые силы для защиты своих интересов у России есть, заявил президент страны Владимир Путин."У нас есть все необходимые стратегические силы для надежной защиты интересов России", - сказал он на первом военном совещании.
https://ria.ru/20201110/nato-1583969924.html
россия
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, безопасность