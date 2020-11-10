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У России есть все силы для защиты своих интересов, заявил Путин
У России есть все силы для защиты своих интересов, заявил Путин
Все необходимые силы для защиты своих интересов у России есть, заявил президент страны Владимир Путин. РИА Новости, 10.11.2020
2020-11-10T17:12
2020-11-10T17:12
россия
владимир путин
безопасность
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СОЧИ, 10 ноя - РИА Новости. Все необходимые силы для защиты своих интересов у России есть, заявил президент страны Владимир Путин."У нас есть все необходимые стратегические силы для надежной защиты интересов России", - сказал он на первом военном совещании.
https://ria.ru/20201110/nato-1583969924.html
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россия, владимир путин, безопасность

У России есть все силы для защиты своих интересов, заявил Путин

17:12 10.11.2020
 
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время встречи с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым - РИА Новости, 1920, 10.11.2020
© РИА Новости / Алексей Никольский
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СОЧИ, 10 ноя - РИА Новости. Все необходимые силы для защиты своих интересов у России есть, заявил президент страны Владимир Путин.
"У нас есть все необходимые стратегические силы для надежной защиты интересов России", - сказал он на первом военном совещании.
Президент РФ Владимир Путин во время видеоконференции - РИА Новости, 1920, 10.11.2020
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