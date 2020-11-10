https://ria.ru/20201110/putin-1583973885.html

У России есть все силы для защиты своих интересов, заявил Путин

У России есть все силы для защиты своих интересов, заявил Путин

Все необходимые силы для защиты своих интересов у России есть, заявил президент страны Владимир Путин. РИА Новости, 10.11.2020

2020-11-10T17:12

2020-11-10T17:12

2020-11-10T17:12

россия

владимир путин

безопасность

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СОЧИ, 10 ноя - РИА Новости. Все необходимые силы для защиты своих интересов у России есть, заявил президент страны Владимир Путин."У нас есть все необходимые стратегические силы для надежной защиты интересов России", - сказал он на первом военном совещании.

https://ria.ru/20201110/nato-1583969924.html

россия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, владимир путин, безопасность