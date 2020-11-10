https://ria.ru/20201110/putin-1583973214.html
Ряд образцов российской военной техники не имеют равных, заявил Путин
Ряд образцов российской военной техники не имеют равных, заявил Путин
Некоторые образцы военной техники России не имеют равных в мире, РФ выступила не в роли догоняющего, а сама предложила образцы, которые на десятилетия опережают РИА Новости, 10.11.2020
2020-11-10T17:10
2020-11-10T17:10
2020-11-10T17:10
новое оружие россии
владимир путин
технологии
безопасность
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СОЧИ, 10 ноя - РИА Новости. Некоторые образцы военной техники России не имеют равных в мире, РФ выступила не в роли догоняющего, а сама предложила образцы, которые на десятилетия опережают зарубежные аналоги, заявил президент РФ Владимир Путин."По ряду стратегических вооружений наша страна ушла далеко вперед других ведущих военных держав мира. Как уже отмечал, впервые в истории наша страна… выступила не в роли догоняющего, а сама предложила такие образцы, которые на годы и даже на десятилетия опережают зарубежные аналоги, а некоторые просто не имеют равных в мире и, скорее всего, еще долго не будут иметь аналогов", - заявил Путин во вторник на совещании с руководством Минобороны и предприятий ОПК.
https://ria.ru/20201110/vooruzheniya-1583969222.html
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, технологии, безопасность