https://ria.ru/20201110/putin-1583969410.html

Россия будет и дальше поддерживать свой ядерный потенциал, заявил Путин

Россия будет и дальше поддерживать свой ядерный потенциал, заявил Путин

Россия будет и дальше поддерживать свой ядерный потенциал по принципу достаточности, заявил президент страны Владимир Путин. РИА Новости, 10.11.2020

2020-11-10T16:59

2020-11-10T16:59

2020-11-10T17:05

владимир путин

безопасность

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СОЧИ, 10 ноя - РИА Новости. Россия будет и дальше поддерживать свой ядерный потенциал по принципу достаточности, заявил президент страны Владимир Путин."Россия и в дальнейшем будет поддерживать свой ядерный потенциал на уровне необходимой достаточности", - сказал Путин на первом военном совещании.

https://ria.ru/20201110/nato-1583969924.html

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин, безопасность