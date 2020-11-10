https://ria.ru/20201110/putin-1583969410.html
Россия будет и дальше поддерживать свой ядерный потенциал, заявил Путин
Россия будет и дальше поддерживать свой ядерный потенциал, заявил Путин
Россия будет и дальше поддерживать свой ядерный потенциал по принципу достаточности, заявил президент страны Владимир Путин. РИА Новости, 10.11.2020
2020-11-10T16:59
2020-11-10T16:59
2020-11-10T17:05
владимир путин
безопасность
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СОЧИ, 10 ноя - РИА Новости. Россия будет и дальше поддерживать свой ядерный потенциал по принципу достаточности, заявил президент страны Владимир Путин."Россия и в дальнейшем будет поддерживать свой ядерный потенциал на уровне необходимой достаточности", - сказал Путин на первом военном совещании.
https://ria.ru/20201110/nato-1583969924.html
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, безопасность