https://ria.ru/20201110/putin-1583967690.html

Россия будет заниматься модернизацией ядерных сил, заявил Путин

Россия будет заниматься модернизацией ядерных сил, заявил Путин

Учитывая современные военно-политические риски, РФ будет заниматься модернизацией ядерных сил, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 10.11.2020

2020-11-10T16:54

2020-11-10T16:54

2020-11-10T17:04

владимир путин

безопасность

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СОЧИ, 10 ноя - РИА Новости. Учитывая современные военно-политические риски, РФ будет заниматься модернизацией ядерных сил, заявил президент РФ Владимир Путин."Учитывая современные военно-политические риски, мы будем и дальше заниматься модернизацией стратегических ядерных сил, планомерно укреплять все их составляющие. Отмечу, что за последние годы в армии и на флоте в приоритетном порядке поступают новые ракетные и авиационные комплексы, в результате доля современного вооружения в стратегических ядерных силах составляет уже 82%", - заявил Путин в ходе совещания с руководящим составом Минобороны, руководителями федеральных ведомств и предприятий ОПК.Он отметил, что на боевое дежурство уже заступил первый полк, оснащенный гиперзвуковым ракетным комплексом "Авангард".

https://ria.ru/20201110/nato-1583969924.html

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин, безопасность