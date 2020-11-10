https://ria.ru/20201110/putin-1583967128.html

Путин рассказал о позиции России по вопросу контроля над вооружениями

Путин рассказал о позиции России по вопросу контроля над вооружениями

Россия последовательно выступает за совершенствование механизмов обеспечения стратегической стабильности и режимов контроля над вооружениями, заявил президент... РИА Новости, 10.11.2020

2020-11-10T16:53

2020-11-10T16:53

2020-11-10T17:06

владимир путин

безопасность

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СОЧИ, 10 ноя - РИА Новости. Россия последовательно выступает за совершенствование механизмов обеспечения стратегической стабильности и режимов контроля над вооружениями, заявил президент страны Владимир Путин."В целом, Россия твердо и последовательно выступает за укрепление и совершенствование механизмов обеспечения стратегической стабильности и режимов контроля над вооружениями", - сказал Путин во вторник на совещании с руководством Минобороны и предприятий ОПК.

https://ria.ru/20201110/oruzhie-1583967285.html

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин, безопасность