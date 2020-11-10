Путин рассказал о значении договора об СНВ

"Неясной остается и судьба, по сути дела, последнего фундаментального договора в области ограничения стратегических наступательных вооружений - договора СНВ, срок действия которого истекает, как известно, в феврале 2021 года, то есть совсем уже скоро", - заявил Путин на совещании с руководством Минобороны и предприятий ОПК.