Путин рассказал о значении договора об СНВ
16:51 10.11.2020 (обновлено: 17:03 10.11.2020)
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ в режиме видеоконференции
СОЧИ, 10 ноя - РИА Новости. Судьба договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) неясна, этот документ обеспечивает необходимый уровень прозрачности арсеналов стратегических ядерных вооружений и сдерживает их неконтролируемую гонку, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Неясной остается и судьба, по сути дела, последнего фундаментального договора в области ограничения стратегических наступательных вооружений - договора СНВ, срок действия которого истекает, как известно, в феврале 2021 года, то есть совсем уже скоро", - заявил Путин на совещании с руководством Минобороны и предприятий ОПК.
"Между тем этот документ обеспечивает необходимый уровень, если можно так сказать, прозрачности арсеналов стратегических ядерных вооружений и сдерживает их неконтролируемую гонку", - подчеркнул президент РФ.