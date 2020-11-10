https://ria.ru/20201110/putin-1583925842.html
Путин призвал страны ШОС противостоять радикализации молодежи
Путин призвал страны ШОС противостоять радикализации молодежи
Страны Шанхайской Организации Сотрудничества (ШОС) должны противостоять радикализации молодежи и не забывать о борьбе с незаконным распространением наркотиков,... РИА Новости, 10.11.2020
2020-11-10T14:11
2020-11-10T14:11
2020-11-10T14:11
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СОЧИ, 10 ноя - РИА Новости. Страны Шанхайской Организации Сотрудничества (ШОС) должны противостоять радикализации молодежи и не забывать о борьбе с незаконным распространением наркотиков, так как эта проблема не исчезла с возникновением пандемии коронавируса, заявил президент РФ Владимир Путин."Радикализация в среде молодежи, связанная с рядом факторов - сейчас не буду их перечислять, мы их все хорошо очень знаем. Мы должны не только их знать, но и противостоять этим угрозам", - сказал Путин на саммите государств-членов ШОС.Еще одной важной проблемой он назвал борьбу с незаконным распространением наркотиков."Сейчас все внимание человечества приковано к пандемии коронавирусной инфекции, но проблема наркотиков никуда не исчезла, она остается, и нельзя ее забывать. Нужно бороться с этим", - добавил президент РФ.
https://ria.ru/20201110/shos-1583914748.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
здоровье - общество, шос, владимир путин, в мире