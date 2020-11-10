https://ria.ru/20201110/putin-1583914657.html

Путин в ближайшее время поговорит по телефону с и.о. президента Киргизии

Путин в ближайшее время поговорит по телефону с и.о. президента Киргизии

Президент РФ Владимир Путин сообщил, что в ближайшее время поговорит по телефону с и.о президента Киргизии Садыром Жапаровым. РИА Новости, 10.11.2020

2020-11-10T13:22

2020-11-10T13:22

2020-11-10T13:41

в мире

садыр жапаров

владимир путин

киргизия

политика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/0a/1583909614_0:0:2779:1563_1400x0_80_0_0_c7144421a93c578e886bf2aec70ba7f7.jpg

СОЧИ, 10 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин сообщил, что в ближайшее время поговорит по телефону с и.о президента Киргизии Садыром Жапаровым."Что касается объединения усилий в борьбе с экономическими преступлениями - тоже считаю это очень важным, потому что в условиях интеграции транзакции современные способы обмена информацией, переводы денежных средств и стартапы - все это часто очень находится в зоне риска, и поэтому объединять усилия по этому направлению тоже чрезвычайно важно. Безусловно, мы обсудим это с вами в ближайшее время в телефонном разговоре", - сказал Путин в ходе саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) после выступления Жапарова.

https://ria.ru/20201110/kirgiziya-1583913993.html

киргизия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, садыр жапаров, владимир путин, киргизия, политика