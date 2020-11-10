https://ria.ru/20201110/putin-1583914657.html
Путин в ближайшее время поговорит по телефону с и.о. президента Киргизии
Путин в ближайшее время поговорит по телефону с и.о. президента Киргизии
Президент РФ Владимир Путин сообщил, что в ближайшее время поговорит по телефону с и.о президента Киргизии Садыром Жапаровым. РИА Новости, 10.11.2020
2020-11-10T13:22
2020-11-10T13:22
2020-11-10T13:41
в мире
садыр жапаров
владимир путин
киргизия
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СОЧИ, 10 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин сообщил, что в ближайшее время поговорит по телефону с и.о президента Киргизии Садыром Жапаровым."Что касается объединения усилий в борьбе с экономическими преступлениями - тоже считаю это очень важным, потому что в условиях интеграции транзакции современные способы обмена информацией, переводы денежных средств и стартапы - все это часто очень находится в зоне риска, и поэтому объединять усилия по этому направлению тоже чрезвычайно важно. Безусловно, мы обсудим это с вами в ближайшее время в телефонном разговоре", - сказал Путин в ходе саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) после выступления Жапарова.
https://ria.ru/20201110/kirgiziya-1583913993.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, садыр жапаров, владимир путин, киргизия, политика