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Путин заявил, что Белоруссия испытывает беспрецедентное давление
Путин заявил, что Белоруссия испытывает беспрецедентное давление
Президент России Владимир Путин, говоря о попытках вмешательства извне во внутренние дела стран, участвующих в деятельности Шанхайской организации... РИА Новости, 10.11.2020
2020-11-10T12:58
2020-11-10T12:58
шос
владимир путин
белоруссия
в мире
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СОЧИ, 10 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин, говоря о попытках вмешательства извне во внутренние дела стран, участвующих в деятельности Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), подчеркнул, что Белоруссия сейчас испытывает беспрецедентное давление извне, указал на недопустимость навязывания стране тех или иных решений."Еще одним неприкрытым вызовом нашей общей безопасности являются участившиеся попытки прямого вмешательства извне во внутренние дела государств, участвующих в деятельности ШОС", - заявил Путин во вторник, выступая на заседании совета глав государств-членов ШОС.По его словам, речь идет о "грубом нарушении суверенитета, стремлении внести раскол в общество, изменить вектор развития государства, разорвать веками складывающиеся и уже сложившиеся политические, экономические и гуманитарные связи"."Под таким ударом внешних сил оказалась и Белоруссия, являющаяся наблюдателем в Шанхайской организации сотрудничества. После прошедших в стране президентских выборов наши белорусские друзья испытывают беспрецедентное давление, противостоят санкциям и провокациям, развязанной против них информационной и пропагандистской войне. Считаем недопустимым, чтобы кто-либо извне навязывал белорусскому народу те или иные решения. Нужно позволить белорусам самими спокойно во всем разобраться и предпринять необходимые шаги", - подверкнул президент РФ.
https://ria.ru/20201110/putin-1583901555.html
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шос, владимир путин, белоруссия, в мире

Путин заявил, что Белоруссия испытывает беспрецедентное давление

12:58 10.11.2020
 
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ в режиме видеоконференции
Президент РФ Владимир Путин проводит оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ в режиме видеоконференции - РИА Новости, 1920, 10.11.2020
© РИА Новости / Алексей Никольский
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СОЧИ, 10 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин, говоря о попытках вмешательства извне во внутренние дела стран, участвующих в деятельности Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), подчеркнул, что Белоруссия сейчас испытывает беспрецедентное давление извне, указал на недопустимость навязывания стране тех или иных решений.
"Еще одним неприкрытым вызовом нашей общей безопасности являются участившиеся попытки прямого вмешательства извне во внутренние дела государств, участвующих в деятельности ШОС", - заявил Путин во вторник, выступая на заседании совета глав государств-членов ШОС.
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым - РИА Новости, 1920, 10.11.2020
12:25
Путин заявил о попытках вмешательства извне в дела стран ШОС
По его словам, речь идет о "грубом нарушении суверенитета, стремлении внести раскол в общество, изменить вектор развития государства, разорвать веками складывающиеся и уже сложившиеся политические, экономические и гуманитарные связи".
"Под таким ударом внешних сил оказалась и Белоруссия, являющаяся наблюдателем в Шанхайской организации сотрудничества. После прошедших в стране президентских выборов наши белорусские друзья испытывают беспрецедентное давление, противостоят санкциям и провокациям, развязанной против них информационной и пропагандистской войне. Считаем недопустимым, чтобы кто-либо извне навязывал белорусскому народу те или иные решения. Нужно позволить белорусам самими спокойно во всем разобраться и предпринять необходимые шаги", - подверкнул президент РФ.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 14.09.2020
14 сентября, 15:35
Путин заявил о недопустимости вмешательства во внутренние дела Белоруссии
 
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