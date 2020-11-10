https://ria.ru/20201110/putin-1583906360.html

Путин оценил обстановку в Афганистане

Путин оценил обстановку в Афганистане

Обстановка в Афганистане по-прежнему вызывает обеспокоенность у стран-участниц Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 10.11.2020

2020-11-10T12:44

2020-11-10T12:44

2020-11-10T12:44

шос

владимир путин

афганистан

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/03/1582896378_0:87:2820:1673_1400x0_80_0_0_88cf21fdd906b7e12d0f367f62361587.jpg

МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Обстановка в Афганистане по-прежнему вызывает обеспокоенность у стран-участниц Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), заявил президент РФ Владимир Путин."Особую обеспокоенность по-прежнему вызывает обстановка в Афганистане. По линии ШОС многое делается, чтобы помочь афганским друзьям в поиске национального согласия, построению долгосрочного и прочного мира. Создана контактная группа ШОС-Афганистан, в рамках которой разработана и принята "дорожная карта" дальнейших действий нашей организации на афганском направлении", - сказал Путин на заседании ШОС.По его словам, все это нацелено на оказание помощи Афганистану в становлении стабильного, безопасного государства, свободного от терроризма, наркопреступности, живущего мирно со своими соседями.

https://ria.ru/20201025/al-kaida-1581405641.html

афганистан

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

шос, владимир путин, афганистан, в мире