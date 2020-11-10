https://ria.ru/20201110/putin-1583906360.html
Путин оценил обстановку в Афганистане
Путин оценил обстановку в Афганистане
Обстановка в Афганистане по-прежнему вызывает обеспокоенность у стран-участниц Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 10.11.2020
2020-11-10T12:44
2020-11-10T12:44
2020-11-10T12:44
шос
владимир путин
афганистан
в мире
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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Обстановка в Афганистане по-прежнему вызывает обеспокоенность у стран-участниц Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), заявил президент РФ Владимир Путин."Особую обеспокоенность по-прежнему вызывает обстановка в Афганистане. По линии ШОС многое делается, чтобы помочь афганским друзьям в поиске национального согласия, построению долгосрочного и прочного мира. Создана контактная группа ШОС-Афганистан, в рамках которой разработана и принята "дорожная карта" дальнейших действий нашей организации на афганском направлении", - сказал Путин на заседании ШОС.По его словам, все это нацелено на оказание помощи Афганистану в становлении стабильного, безопасного государства, свободного от терроризма, наркопреступности, живущего мирно со своими соседями.
https://ria.ru/20201025/al-kaida-1581405641.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
шос, владимир путин, афганистан, в мире