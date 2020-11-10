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Путин заявил, что миру угрожают терроризм и наркотрафик
Путин заявил, что миру угрожают терроризм и наркотрафик
Международный терроризм и наркотрафик по-прежнему представляют угрозу миру, актуален вопрос стратегической стабильности, заявил президент РФ Владимир Путин на... РИА Новости, 10.11.2020
2020-11-10T12:23
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шос
владимир путин
в мире
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СОЧИ, 10 ноя - РИА Новости. Международный терроризм и наркотрафик по-прежнему представляют угрозу миру, актуален вопрос стратегической стабильности, заявил президент РФ Владимир Путин на заседании ШОС."Всем очевидно, что ситуация в области глобальной и региональной безопасности остается сложной. По-прежнему серьезную угрозу представляет международный терроризм и наркотрафик. Заметно возросли и масштабы киберпреступности, продолжает деградировать система стратегической стабильности", - сказал Путин в своем выступлении.Он добавил, что не прекращаются и ожесточенные региональные конфликты, а также появляются новые очаги напряженности, в том числе на внешних границах ШОС и в соседних регионах."Поэтому одним из ключевых направлений работы ШОС является содействие мирному политико-дипломатическому решению кризисов, купирование угроз, исходящих из горячих точек", - подчеркнул президент.
https://ria.ru/20201105/terrorizm-1583204771.html
https://ria.ru/20200922/ugrozy-1577622947.html
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шос, владимир путин, в мире

Путин заявил, что миру угрожают терроризм и наркотрафик

12:23 10.11.2020 (обновлено: 12:40 10.11.2020)
 
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время заявления по поводу ситуции в Нагорном Карабахе
Президент РФ Владимир Путин во время заявления по поводу ситуции в Нагорном Карабахе - РИА Новости, 1920, 10.11.2020
© РИА Новости / Алексей Никольский
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СОЧИ, 10 ноя - РИА Новости. Международный терроризм и наркотрафик по-прежнему представляют угрозу миру, актуален вопрос стратегической стабильности, заявил президент РФ Владимир Путин на заседании ШОС.
"Всем очевидно, что ситуация в области глобальной и региональной безопасности остается сложной. По-прежнему серьезную угрозу представляет международный терроризм и наркотрафик. Заметно возросли и масштабы киберпреступности, продолжает деградировать система стратегической стабильности", - сказал Путин в своем выступлении.
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Он добавил, что не прекращаются и ожесточенные региональные конфликты, а также появляются новые очаги напряженности, в том числе на внешних границах ШОС и в соседних регионах.
"Поэтому одним из ключевых направлений работы ШОС является содействие мирному политико-дипломатическому решению кризисов, купирование угроз, исходящих из горячих точек", - подчеркнул президент.
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