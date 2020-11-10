https://ria.ru/20201110/putin-1583901259.html

Путин заявил, что миру угрожают терроризм и наркотрафик

Путин заявил, что миру угрожают терроризм и наркотрафик

Международный терроризм и наркотрафик по-прежнему представляют угрозу миру, актуален вопрос стратегической стабильности, заявил президент РФ Владимир Путин на... РИА Новости, 10.11.2020

2020-11-10T12:23

2020-11-10T12:23

2020-11-10T12:40

шос

владимир путин

в мире

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СОЧИ, 10 ноя - РИА Новости. Международный терроризм и наркотрафик по-прежнему представляют угрозу миру, актуален вопрос стратегической стабильности, заявил президент РФ Владимир Путин на заседании ШОС."Всем очевидно, что ситуация в области глобальной и региональной безопасности остается сложной. По-прежнему серьезную угрозу представляет международный терроризм и наркотрафик. Заметно возросли и масштабы киберпреступности, продолжает деградировать система стратегической стабильности", - сказал Путин в своем выступлении.Он добавил, что не прекращаются и ожесточенные региональные конфликты, а также появляются новые очаги напряженности, в том числе на внешних границах ШОС и в соседних регионах."Поэтому одним из ключевых направлений работы ШОС является содействие мирному политико-дипломатическому решению кризисов, купирование угроз, исходящих из горячих точек", - подчеркнул президент.

https://ria.ru/20201105/terrorizm-1583204771.html

https://ria.ru/20200922/ugrozy-1577622947.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

шос, владимир путин, в мире