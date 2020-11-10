https://ria.ru/20201110/putin-1583900583.html

Перемещение боевиков на Ближнем Востоке обостряет конфликты, заявил Путин

Перемещение боевиков на Ближнем Востоке обостряет конфликты, заявил Путин

Перемещение боевиков на Ближнем Востоке обостряет конфликты, в целом в регионе сохраняется опасная нестабильность, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 10.11.2020

2020-11-10T12:22

2020-11-10T12:22

2020-11-10T12:39

ближний восток

владимир путин

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/08/17/1576197503_0:402:2928:2048_1400x0_80_0_0_15aecec9020d3915262b7f1cf2bfbbc5.jpg

СОЧИ, 10 ноя - РИА Новости. Перемещение боевиков на Ближнем Востоке обостряет конфликты, в целом в регионе сохраняется опасная нестабильность, заявил президент РФ Владимир Путин."Опасная нестабильность сохраняется на Ближнем Востоке и в Северной Африке", - заявил Путин, выступая на заседании совета глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).Он указал, что "вооруженное противостояние в Ливии и Йемене, остающиеся на территории Сирии анклавы бандформирований являются источниками распространения террористической угрозы, наркотиков и оружия"."Отдельного внимания, конечно, заслуживает перемещение боевиков за пределы упомянутого региона. Это еще больше обостряет конфликты", - подчеркнул президент РФ.

https://ria.ru/20201104/ig-v-afrike-1582694105.html

ближний восток

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ближний восток, владимир путин, в мире