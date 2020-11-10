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Перемещение боевиков на Ближнем Востоке обостряет конфликты, заявил Путин
Перемещение боевиков на Ближнем Востоке обостряет конфликты, заявил Путин
Перемещение боевиков на Ближнем Востоке обостряет конфликты, в целом в регионе сохраняется опасная нестабильность, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 10.11.2020
2020-11-10T12:22
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ближний восток
владимир путин
в мире
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СОЧИ, 10 ноя - РИА Новости. Перемещение боевиков на Ближнем Востоке обостряет конфликты, в целом в регионе сохраняется опасная нестабильность, заявил президент РФ Владимир Путин."Опасная нестабильность сохраняется на Ближнем Востоке и в Северной Африке", - заявил Путин, выступая на заседании совета глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).Он указал, что "вооруженное противостояние в Ливии и Йемене, остающиеся на территории Сирии анклавы бандформирований являются источниками распространения террористической угрозы, наркотиков и оружия"."Отдельного внимания, конечно, заслуживает перемещение боевиков за пределы упомянутого региона. Это еще больше обостряет конфликты", - подчеркнул президент РФ.
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ближний восток, владимир путин, в мире

Перемещение боевиков на Ближнем Востоке обостряет конфликты, заявил Путин

12:22 10.11.2020 (обновлено: 12:39 10.11.2020)
 
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает с приветствием организаторам, участникам и гостям международного военно-технического форума "Армия - 2020" и Армейских международных игр - 2020
Президент РФ Владимир Путин выступает с приветствием организаторам, участникам и гостям международного военно-технического форума Армия - 2020 и Армейских международных игр - 2020 - РИА Новости, 1920, 10.11.2020
© РИА Новости / Алексей Никольский
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СОЧИ, 10 ноя - РИА Новости. Перемещение боевиков на Ближнем Востоке обостряет конфликты, в целом в регионе сохраняется опасная нестабильность, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Опасная нестабильность сохраняется на Ближнем Востоке и в Северной Африке", - заявил Путин, выступая на заседании совета глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).
Он указал, что "вооруженное противостояние в Ливии и Йемене, остающиеся на территории Сирии анклавы бандформирований являются источниками распространения террористической угрозы, наркотиков и оружия".
"Отдельного внимания, конечно, заслуживает перемещение боевиков за пределы упомянутого региона. Это еще больше обостряет конфликты", - подчеркнул президент РФ.
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