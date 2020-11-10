https://ria.ru/20201110/putin-1583900583.html
Перемещение боевиков на Ближнем Востоке обостряет конфликты, заявил Путин
Перемещение боевиков на Ближнем Востоке обостряет конфликты, заявил Путин
Перемещение боевиков на Ближнем Востоке обостряет конфликты, в целом в регионе сохраняется опасная нестабильность, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 10.11.2020
2020-11-10T12:22
2020-11-10T12:22
2020-11-10T12:39
ближний восток
владимир путин
в мире
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СОЧИ, 10 ноя - РИА Новости. Перемещение боевиков на Ближнем Востоке обостряет конфликты, в целом в регионе сохраняется опасная нестабильность, заявил президент РФ Владимир Путин."Опасная нестабильность сохраняется на Ближнем Востоке и в Северной Африке", - заявил Путин, выступая на заседании совета глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).Он указал, что "вооруженное противостояние в Ливии и Йемене, остающиеся на территории Сирии анклавы бандформирований являются источниками распространения террористической угрозы, наркотиков и оружия"."Отдельного внимания, конечно, заслуживает перемещение боевиков за пределы упомянутого региона. Это еще больше обостряет конфликты", - подчеркнул президент РФ.
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ближний восток, владимир путин, в мире