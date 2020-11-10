https://ria.ru/20201110/putin-1583898805.html
Путин проведет серию военных совещаний
Путин проведет серию военных совещаний
Президент России Владимир Путин во вторник в Сочи начнет серию военных совещаний, первое будет посвящено вопросам ядерной триады, заявил журналистам... РИА Новости, 10.11.2020
2020-11-10T12:18
2020-11-10T12:18
2020-11-10T12:18
дмитрий песков
владимир путин
сочи
безопасность
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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин во вторник в Сочи начнет серию военных совещаний, первое будет посвящено вопросам ядерной триады, заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Сегодня Путин начнет традиционную серию совещаний с министерством обороны, федеральными ведомствами и предприятиями ОПК. Вопросы военного строительства", - сказал Песков."Это будет уже пятнадцатая серия подобных совещаний, вы знаете, они традиционно в Сочи проходят, тоже Путин выступит на этом совещании... Сегодня первое совещание, оно будет посвящено вопросам развития ядерной триады, собственно, самый надежный и незаменимый инструмент глобального сдерживания и обеспечения стратегического баланса", - добавил он.
https://ria.ru/20201106/sovbez-1583346847.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дмитрий песков, владимир путин, сочи, безопасность