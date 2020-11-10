Путин назвал главный критерий эффективности органов внутренних дел
МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Мнение россиян, их непредвзятые оценки всегда были и будут наиболее показательными, главными критериями эффективности органов внутренних дел, заявил президент России Владимир Путин.
Президент поздравил сотрудников органов внутренних дел с профессиональным праздником, поздравление опубликовано на сайте Кремля. Глава государства, в частности, отметил успехи сотрудников органов по ряду направлений.
"Наращивается противодействие таким новым угрозам как киберпреступность. Многое сделано и для дальнейшего повышения безопасности дорожного движения, пресечения нарушений в сфере миграционного законодательства. Прошу вас и впредь действовать решительно и принципиально, в интересах наших граждан и всей страны, добиваться справедливого наказания для тех, кто преступил закон. Еще более активно содержательно заниматься профилактикой правонарушений, особенно в молодежной подростковой среде", - сказал Путин.
"И, конечно же, важнейшим требованием ко всем сотрудникам правоохранительной системы, а МВД является ее ключевым звеном, остается максимальная открытость перед обществом, опора на доверие и уважение людей. Их мнение, их непредвзятые оценки всегда были и будут наиболее показательными, главными критериями эффективности органов внутренних дел", - добавил глава государства.