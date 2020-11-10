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Путин назвал главный критерий эффективности органов внутренних дел
Путин назвал главный критерий эффективности органов внутренних дел
Мнение россиян, их непредвзятые оценки всегда были и будут наиболее показательными, главными критериями эффективности органов внутренних дел, заявил президент... РИА Новости, 10.11.2020
2020-11-10T00:14
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россия
владимир путин
общество
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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Мнение россиян, их непредвзятые оценки всегда были и будут наиболее показательными, главными критериями эффективности органов внутренних дел, заявил президент России Владимир Путин.Президент поздравил сотрудников органов внутренних дел с профессиональным праздником, поздравление опубликовано на сайте Кремля. Глава государства, в частности, отметил успехи сотрудников органов по ряду направлений."И, конечно же, важнейшим требованием ко всем сотрудникам правоохранительной системы, а МВД является ее ключевым звеном, остается максимальная открытость перед обществом, опора на доверие и уважение людей. Их мнение, их непредвзятые оценки всегда были и будут наиболее показательными, главными критериями эффективности органов внутренних дел", - добавил глава государства.
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россия, владимир путин, общество

Путин назвал главный критерий эффективности органов внутренних дел

00:14 10.11.2020
 
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 10.11.2020
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Мнение россиян, их непредвзятые оценки всегда были и будут наиболее показательными, главными критериями эффективности органов внутренних дел, заявил президент России Владимир Путин.
Президент поздравил сотрудников органов внутренних дел с профессиональным праздником, поздравление опубликовано на сайте Кремля. Глава государства, в частности, отметил успехи сотрудников органов по ряду направлений.
"Наращивается противодействие таким новым угрозам как киберпреступность. Многое сделано и для дальнейшего повышения безопасности дорожного движения, пресечения нарушений в сфере миграционного законодательства. Прошу вас и впредь действовать решительно и принципиально, в интересах наших граждан и всей страны, добиваться справедливого наказания для тех, кто преступил закон. Еще более активно содержательно заниматься профилактикой правонарушений, особенно в молодежной подростковой среде", - сказал Путин.
"И, конечно же, важнейшим требованием ко всем сотрудникам правоохранительной системы, а МВД является ее ключевым звеном, остается максимальная открытость перед обществом, опора на доверие и уважение людей. Их мнение, их непредвзятые оценки всегда были и будут наиболее показательными, главными критериями эффективности органов внутренних дел", - добавил глава государства.
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