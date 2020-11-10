https://ria.ru/20201110/putin-1583843293.html

Путин назвал главный критерий эффективности органов внутренних дел

Путин назвал главный критерий эффективности органов внутренних дел

Мнение россиян, их непредвзятые оценки всегда были и будут наиболее показательными, главными критериями эффективности органов внутренних дел, заявил президент... РИА Новости, 10.11.2020

2020-11-10T00:14

2020-11-10T00:14

2020-11-10T00:14

россия

владимир путин

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0b/06/1583375928_0:336:3043:2048_1400x0_80_0_0_756c837ca30d905d6322fbe84dc98725.jpg

МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Мнение россиян, их непредвзятые оценки всегда были и будут наиболее показательными, главными критериями эффективности органов внутренних дел, заявил президент России Владимир Путин.Президент поздравил сотрудников органов внутренних дел с профессиональным праздником, поздравление опубликовано на сайте Кремля. Глава государства, в частности, отметил успехи сотрудников органов по ряду направлений."И, конечно же, важнейшим требованием ко всем сотрудникам правоохранительной системы, а МВД является ее ключевым звеном, остается максимальная открытость перед обществом, опора на доверие и уважение людей. Их мнение, их непредвзятые оценки всегда были и будут наиболее показательными, главными критериями эффективности органов внутренних дел", - добавил глава государства.

https://radiosputnik.ria.ru/20200122/1563745835.html

россия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, владимир путин, общество