https://ria.ru/20201110/profilaktika-1584020404.html

В Норвегии изучат эффективность рыбьего жира в профилактике коронавируса

В Норвегии изучат эффективность рыбьего жира в профилактике коронавируса

Норвежские исследователи намерены привлечь около 70 тысяч добровольцев, чтобы испытать эффективность приема рыбьего жира для профилактики коронавирусной... РИА Новости, 10.11.2020

2020-11-10T23:06

2020-11-10T23:06

2020-11-10T23:06

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

коронавирусы

осло

норвегия

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МУРМАНСК, 10 ноя – РИА Новости. Норвежские исследователи намерены привлечь около 70 тысяч добровольцев, чтобы испытать эффективность приема рыбьего жира для профилактики коронавирусной инфекции, и это может стать самым масштабным исследованием в истории страны, сообщила во вторник телерадиокомпания NRK."Ученые привлекут 70 тысяч норвежцев для того, чтобы проверить, как действует рыбий жир в профилактике коронавирусной инфекции. Это может стать самым масштабным клиническим испытанием в Норвегии за все время", - говорится в сообщении телекомпании.Гипотезу о возможной пользе рыбьего жира в профилактике коронавирусной инфекции выдвинули исследователи университетской клиники Осло. По их весенним наблюдениям, люди, принимавшие рыбий жир систематически, реже заражались коронавирусом."Исследователи намерены выяснить, может ли прием рыбьего жира иметь профилактический эффект в случае с коронавирусом, а также будет ли прием рыбьего жира способствовать более легкому течению болезни у заразившихся", - пояснили в телекомпании.Исследователи надеются привлечь к исследованию порядка 70 тысяч добровольцев – это будут взрослые всех возрастных групп до 75 лет по всей Норвегии. Добровольцы, которых разделят на группы, будут принимать рыбий жир и плацебо в течение всей зимы. После этого данные будут анализироваться группой ученых.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201109/emergency-1583757316.html

https://radiosputnik.ria.ru/20201109/koronavirus-1583680756.html

осло

норвегия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, коронавирусы, осло, норвегия