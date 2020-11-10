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https://ria.ru/20201110/profilaktika-1584020404.html
В Норвегии изучат эффективность рыбьего жира в профилактике коронавируса
В Норвегии изучат эффективность рыбьего жира в профилактике коронавируса
Норвежские исследователи намерены привлечь около 70 тысяч добровольцев, чтобы испытать эффективность приема рыбьего жира для профилактики коронавирусной... РИА Новости, 10.11.2020
2020-11-10T23:06
2020-11-10T23:06
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
коронавирусы
осло
норвегия
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МУРМАНСК, 10 ноя – РИА Новости. Норвежские исследователи намерены привлечь около 70 тысяч добровольцев, чтобы испытать эффективность приема рыбьего жира для профилактики коронавирусной инфекции, и это может стать самым масштабным исследованием в истории страны, сообщила во вторник телерадиокомпания NRK."Ученые привлекут 70 тысяч норвежцев для того, чтобы проверить, как действует рыбий жир в профилактике коронавирусной инфекции. Это может стать самым масштабным клиническим испытанием в Норвегии за все время", - говорится в сообщении телекомпании.Гипотезу о возможной пользе рыбьего жира в профилактике коронавирусной инфекции выдвинули исследователи университетской клиники Осло. По их весенним наблюдениям, люди, принимавшие рыбий жир систематически, реже заражались коронавирусом."Исследователи намерены выяснить, может ли прием рыбьего жира иметь профилактический эффект в случае с коронавирусом, а также будет ли прием рыбьего жира способствовать более легкому течению болезни у заразившихся", - пояснили в телекомпании.Исследователи надеются привлечь к исследованию порядка 70 тысяч добровольцев – это будут взрослые всех возрастных групп до 75 лет по всей Норвегии. Добровольцы, которых разделят на группы, будут принимать рыбий жир и плацебо в течение всей зимы. После этого данные будут анализироваться группой ученых.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201109/emergency-1583757316.html
https://radiosputnik.ria.ru/20201109/koronavirus-1583680756.html
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коронавирус covid-19, коронавирусы, осло, норвегия

В Норвегии изучат эффективность рыбьего жира в профилактике коронавируса

23:06 10.11.2020
 
© Фото : Pixabay/frolicsomeplРыбий жир
Рыбий жир - РИА Новости, 1920, 10.11.2020
© Фото : Pixabay/frolicsomepl
Читать ria.ru в
МУРМАНСК, 10 ноя – РИА Новости. Норвежские исследователи намерены привлечь около 70 тысяч добровольцев, чтобы испытать эффективность приема рыбьего жира для профилактики коронавирусной инфекции, и это может стать самым масштабным исследованием в истории страны, сообщила во вторник телерадиокомпания NRK.
"Ученые привлекут 70 тысяч норвежцев для того, чтобы проверить, как действует рыбий жир в профилактике коронавирусной инфекции. Это может стать самым масштабным клиническим испытанием в Норвегии за все время", - говорится в сообщении телекомпании.
Гипотезу о возможной пользе рыбьего жира в профилактике коронавирусной инфекции выдвинули исследователи университетской клиники Осло. По их весенним наблюдениям, люди, принимавшие рыбий жир систематически, реже заражались коронавирусом.
"Исследователи намерены выяснить, может ли прием рыбьего жира иметь профилактический эффект в случае с коронавирусом, а также будет ли прием рыбьего жира способствовать более легкому течению болезни у заразившихся", - пояснили в телекомпании.
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Исследователи надеются привлечь к исследованию порядка 70 тысяч добровольцев – это будут взрослые всех возрастных групп до 75 лет по всей Норвегии. Добровольцы, которых разделят на группы, будут принимать рыбий жир и плацебо в течение всей зимы. После этого данные будут анализироваться группой ученых.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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