https://ria.ru/20201110/produkt-1583949929.html

Ученые назвали продукт, продлевающий жизнь

Ученые назвали продукт, продлевающий жизнь

Регулярное употребление перца чили снижает риск преждевременной смерти и продлевает жизнь, сообщает Fox со ссылкой на отчет Американской кардиологической... РИА Новости, 10.11.2020

2020-11-10T15:46

2020-11-10T15:46

2020-11-10T17:15

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МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Регулярное употребление перца чили снижает риск преждевременной смерти и продлевает жизнь, сообщает Fox со ссылкой на отчет Американской кардиологической ассоциации.Специалисты проанализировали 4729 исследований из пяти ведущих мировых баз данных здравоохранения, сопоставив показатели 570 тысяч человек в Соединенных Штатах, Италии, Китае и Иране.Выяснилось, что у людей, регулярно употребляющих перец чили, риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний снижается на 26 процентов, от рака — на 23 процента и риск смерти от любых причин — на 25 процентов по сравнению с теми, кто употребляет этот продукт редко или не ест его вообще.Как указывают ученые, точный механизм, благодаря которому чили таким образом воздействует на организм, требует дополнительного изучения.Однако они отмечают, что его свойства могут объясняться тем, что он оказывает противовоспалительное, антиоксидантное и противоопухолевое действие, а также регулирует уровень глюкозы в крови.

https://ria.ru/20201110/koronavirus-1583886478.html

китай

иран

италия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

здоровье - общество, китай, иран, италия, сша