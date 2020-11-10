https://ria.ru/20201110/produkt-1583949929.html
Ученые назвали продукт, продлевающий жизнь
Ученые назвали продукт, продлевающий жизнь
Регулярное употребление перца чили снижает риск преждевременной смерти и продлевает жизнь, сообщает Fox со ссылкой на отчет Американской кардиологической... РИА Новости, 10.11.2020
2020-11-10T15:46
2020-11-10T15:46
2020-11-10T17:15
здоровье - общество
китай
иран
италия
сша
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МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Регулярное употребление перца чили снижает риск преждевременной смерти и продлевает жизнь, сообщает Fox со ссылкой на отчет Американской кардиологической ассоциации.Специалисты проанализировали 4729 исследований из пяти ведущих мировых баз данных здравоохранения, сопоставив показатели 570 тысяч человек в Соединенных Штатах, Италии, Китае и Иране.Выяснилось, что у людей, регулярно употребляющих перец чили, риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний снижается на 26 процентов, от рака — на 23 процента и риск смерти от любых причин — на 25 процентов по сравнению с теми, кто употребляет этот продукт редко или не ест его вообще.Как указывают ученые, точный механизм, благодаря которому чили таким образом воздействует на организм, требует дополнительного изучения.Однако они отмечают, что его свойства могут объясняться тем, что он оказывает противовоспалительное, антиоксидантное и противоопухолевое действие, а также регулирует уровень глюкозы в крови.
https://ria.ru/20201110/koronavirus-1583886478.html
китай
иран
италия
сша
РИА Новости
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Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
здоровье - общество, китай, иран, италия, сша
МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости.
Регулярное употребление перца чили снижает риск преждевременной смерти и продлевает жизнь, сообщает Fox
со ссылкой на отчет Американской кардиологической ассоциации.
Специалисты проанализировали 4729 исследований из пяти ведущих мировых баз данных здравоохранения, сопоставив показатели 570 тысяч человек в Соединенных Штатах, Италии, Китае и Иране.
Выяснилось, что у людей, регулярно употребляющих перец чили, риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний снижается на 26 процентов, от рака — на 23 процента и риск смерти от любых причин — на 25 процентов по сравнению с теми, кто употребляет этот продукт редко или не ест его вообще.
Как указывают ученые, точный механизм, благодаря которому чили таким образом воздействует на организм, требует дополнительного изучения.
Однако они отмечают, что его свойства могут объясняться тем, что он оказывает противовоспалительное, антиоксидантное и противоопухолевое действие, а также регулирует уровень глюкозы в крови.