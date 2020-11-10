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Иркутская область
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Иркутский губернатор взял под контроль ситуацию с приютом для животных
Иркутский губернатор взял под контроль ситуацию с приютом для животных
Проверку приюта для бездомных животных "Пять звезд", где общественный инспектор обнаружила мертвых собак, взял под контроль губернатор Иркутской области Игорь... РИА Новости, 10.11.2020
2020-11-10T09:21
2020-11-10T09:21
иркутская область
игорь кобзев
иркутская область
иркутский район
происшествия
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ИРКУТСК, 10 ноя - РИА Новости. Проверку приюта для бездомных животных "Пять звезд", где общественный инспектор обнаружила мертвых собак, взял под контроль губернатор Иркутской области Игорь Кобзев, об этом глава Приангарья сообщил на своей странице в Instagram.Ранее сообщалось, что служба ветеринарии Иркутской области по согласованию с прокуратурой приступила к внеплановой выездной проверке деятельности приюта "Пять звезд". Ранее сообщалось, что общественный инспектор в сфере обращения с животными Елена Прадчук после проверки данного приюта, расположенного в селе Карлук Иркутского района, обратилась с заявлением в региональную службу ветеринарии. На видео, снятом инспектором, запечатлены мертвые собаки и щенки, которых женщина обнаружила в момент посещения."Еще в начале прошлого месяца побывал в Карлуке, проверил условия содержания животных. От волонтеров и неравнодушных людей поступало много жалоб – поручил организовать общественный контроль за деятельностью учреждения. И вот, новое резонансное происшествие – гибель в приюте нескольких десятков собак. Такое отношение к животным не просто недопустимо – бесчеловечно. Буду держать дело на личном контроле", - говорится в сообщении.Губернатор также отметил, что если жестокое обращение с животными будет доказано, руководство "Пяти звезд" накажут по всей строгости закона.
https://ria.ru/20201109/sovsem-ne-pyat-zvezd-v-priyute-pod-irkutskom-massovo-unichtozhali-sobak-1583785510.html
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игорь кобзев, иркутская область, иркутский район, происшествия

Иркутский губернатор взял под контроль ситуацию с приютом для животных

09:21 10.11.2020
 
© РИА Новости / Алексей МальгавкоБездомная собака в приюте для животных
Бездомная собака в приюте для животных - РИА Новости, 1920, 10.11.2020
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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ИРКУТСК, 10 ноя - РИА Новости. Проверку приюта для бездомных животных "Пять звезд", где общественный инспектор обнаружила мертвых собак, взял под контроль губернатор Иркутской области Игорь Кобзев, об этом глава Приангарья сообщил на своей странице в Instagram.
Ранее сообщалось, что служба ветеринарии Иркутской области по согласованию с прокуратурой приступила к внеплановой выездной проверке деятельности приюта "Пять звезд". Ранее сообщалось, что общественный инспектор в сфере обращения с животными Елена Прадчук после проверки данного приюта, расположенного в селе Карлук Иркутского района, обратилась с заявлением в региональную службу ветеринарии. На видео, снятом инспектором, запечатлены мертвые собаки и щенки, которых женщина обнаружила в момент посещения.
Совсем не пять звезд: в приюте под Иркутском массово уничтожали животных - РИА Новости, 1920, 09.11.2020
9 ноября, 16:50
Совсем не "пять звезд": в приюте под Иркутском массово уничтожали собакВ приюте для животных в деревне Карлук Иркутской области произошло массовое убийство собак. Жуткие кадры, на которых из морозильной камеры достают мешки с трупами животных, волонтеры опубликовали в Instagram.
"Еще в начале прошлого месяца побывал в Карлуке, проверил условия содержания животных. От волонтеров и неравнодушных людей поступало много жалоб – поручил организовать общественный контроль за деятельностью учреждения. И вот, новое резонансное происшествие – гибель в приюте нескольких десятков собак. Такое отношение к животным не просто недопустимо – бесчеловечно. Буду держать дело на личном контроле", - говорится в сообщении.
Губернатор также отметил, что если жестокое обращение с животными будет доказано, руководство "Пяти звезд" накажут по всей строгости закона.
 
Иркутская областьИгорь КобзевИркутская областьИркутский районПроисшествия
 
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