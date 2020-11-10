https://ria.ru/20201110/priyut-1583867373.html

Иркутский губернатор взял под контроль ситуацию с приютом для животных

Иркутский губернатор взял под контроль ситуацию с приютом для животных

Проверку приюта для бездомных животных "Пять звезд", где общественный инспектор обнаружила мертвых собак, взял под контроль губернатор Иркутской области Игорь... РИА Новости, 10.11.2020

2020-11-10T09:21

2020-11-10T09:21

2020-11-10T09:21

иркутская область

игорь кобзев

иркутская область

иркутский район

происшествия

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ИРКУТСК, 10 ноя - РИА Новости. Проверку приюта для бездомных животных "Пять звезд", где общественный инспектор обнаружила мертвых собак, взял под контроль губернатор Иркутской области Игорь Кобзев, об этом глава Приангарья сообщил на своей странице в Instagram.Ранее сообщалось, что служба ветеринарии Иркутской области по согласованию с прокуратурой приступила к внеплановой выездной проверке деятельности приюта "Пять звезд". Ранее сообщалось, что общественный инспектор в сфере обращения с животными Елена Прадчук после проверки данного приюта, расположенного в селе Карлук Иркутского района, обратилась с заявлением в региональную службу ветеринарии. На видео, снятом инспектором, запечатлены мертвые собаки и щенки, которых женщина обнаружила в момент посещения."Еще в начале прошлого месяца побывал в Карлуке, проверил условия содержания животных. От волонтеров и неравнодушных людей поступало много жалоб – поручил организовать общественный контроль за деятельностью учреждения. И вот, новое резонансное происшествие – гибель в приюте нескольких десятков собак. Такое отношение к животным не просто недопустимо – бесчеловечно. Буду держать дело на личном контроле", - говорится в сообщении.Губернатор также отметил, что если жестокое обращение с животными будет доказано, руководство "Пяти звезд" накажут по всей строгости закона.

https://ria.ru/20201109/sovsem-ne-pyat-zvezd-v-priyute-pod-irkutskom-massovo-unichtozhali-sobak-1583785510.html

иркутская область

иркутский район

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

игорь кобзев, иркутская область, иркутский район, происшествия